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'in 17. haftasında ile karşı karşıya gelecek.

Giriş Tarihi: 23.12.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 15:09
CANLI | Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda oynanacak karşıklaşma 16.00'da başlayacak.

Karadeniz derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Onazi, Amiri, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Brabec, Mehmet, Orhan, Petrucci, Saadene, Umar, Boldrin, Samudio, Muriç

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CANLI | Trabzonspor - Çaykur Rizespor
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