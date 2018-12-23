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dün sahada bugün VAR'da

Dün akşam 'nın sahasında 'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çalan , bugün ile DG arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 11:48
Cüneyt Çakır dün sahada bugün VAR'da

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam sahasında DG Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umur Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Bu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki VAR merkezinde AVAR olarak da Arda Kardeşler yer alacak.

Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasının VAR'ı Cüneyt Çakır, dün akşam Kasımpaşa'nın evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği mücadelede düdük çalmıştı. 42 yaşındaki hakem, böylelikle 24 saat arayla Süper Lig'de son haftanın önemli iki maçında görev almış olacak.

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Cüneyt Çakır dün sahada bugün VAR'da
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