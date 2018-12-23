Mbaye Diagne 18 yıllık rekoru kırdı

Beşiktaş ağlarını iki kez sarsarak gol sayısını 20'ye çıkaran Diagne, ligde 10 takımdan daha fazla gol atarken aynı zamanda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın forvetlerini de katladı.

Eren (6), Mustafa (5), Frey (3), Love (3), Güven (2), Slimani (1) toplamda 20 gol atarken, Soldado ve Larin ise henüz ağları havalandıramadı. Krallık yarışında açık ara lider olan Kasımpaşalı futbolcuyu 8 golle Rodallega takip ediyor. Diagne ayrıca lig tarihinin ilk yarısında en fazla skor üreten yabancı oyuncu unvanının yeni sahibi oldu. Bu rekor daha önce 18 golle Jardel'e aitti.



MASKE PAHALIYA PATLADI!

MBAYE Diagne'nin ilk golü pozisyon öncesi faul olduğu gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi. Gol sevincinde 'King Kong' maskesi takan yıldız futbolcu, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek iki şoku birden yaşadı. Diagne, 4 sarı kartın 2'sini sevinçlerde 'King Kong' maskesi kullanması yüzünden gördü.

MUSTAFA DENİZLİ'DEN FLAŞ DİAGNE AÇIKLAMASI