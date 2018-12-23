Fırtına mutlu son peşinde!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor, ilk yarının son maçında bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bordo-mavili ekip, son sıradaki rakibini yenerek hem çıkışını sürdürmeyi hem de devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.Teknik heyet bu üç oyuncunun yokluğunda kadroda mecburi revizyona gidecek.16 haftada rakip fileleri 8 kez havalandıran golcü forvet, bugünkü Çaykur Rizespor maçında da Trabzonspor'un en büyük kozu.TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, Çaykur Rizespor maçının ardından takımla ilgili raporunu yönetime verecek. Karaman'ın, özellikle defans ve orta sahaya takviye yapılması konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Ünal Karaman'ın, alınacak stoperin tecrübeli ve genç oyunculara ağabeylik yapabilecek özellikte olmasını istediği gelen bilgiler arasında.