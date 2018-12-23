Gol de gitti Dorukhan da

Dorukhan maçın başında golü buldu ama bu ne ona yaradı ne de Beşik taş'a... Zira gol sevinci sırasında arka adalesinden sakatlanan genç futbolcu sedye ile oyundan çıkarken, maçı da tamamlayamadı. Üstelik gol de, Lens
'in elle oynadığı gerekçesiyle VAR uyarısı ile hakem Cüneyt Çakır tarafından iptal edildi. Dorukhan'ın Trabzonspor'a attığı gol de Lens ofsayt diye iptal edilmişti. ADRİANO VE VİDA CEZALI
Adriano, Popov'a yaptığı faul sonrası 4. sarı kartını gördü ve bu pozisyonda sakatlanıp yerini Fatih'e bıraktı. Adriano
, Akhisar deplasmanında yok. Hırvat stoper Vida ise gördüğü sarı kartla ceza limitini doldurdu. Bu arada hastanede MR'ı çekilen Dorukhan'ın sol dizinde hafif ödem tespit edildi. Genç oyuncu devre arası kampına yetişecek. SON BEŞ SEZONUN EN KÖTÜSÜ
17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ile 1.52 puan ortalaması yakalayan Güneş, son 5 sezonun en kötü dönemini geçiriyor. İKİNCİ KEZ VAR KURBANI
Dorukhan bu sezon ligde VAR kararı ile ikinci kez golü iptal edilen ilk isim oldu. KARA KARTAL'IN KARA TALİHİ
Kasımpaşa karşısında Dorukhan'ın sakatlığı ile 4. dakikada zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kalan Şenol Güneş, devre bitmeden de Adriano ile aynı senaryoyu yaşadı. Ancak bu Beşiktaş için yeni değil. Siyah-beyazlılar bu sezon 8'i lig, 3'ü Avrupa'da 11 maçta 14 kez sakatlık yüzünden değişiklik yaptı. Ligdeki maçlar Erzurum (Lens)
, Antalya (Vida)
, Bursa (Gönül)
, Rize (Töre)
, Başakşehir (Adriano, Medel)
, Sivas (Pepe)
, Ankaragücü (Gönül)
ve Kasımpaşa (Dorukhan, Adriano)
oldu. Avrupa Ligi'nde de Genk (Tolgay, Lens, Dorukhan)
maçlarında bunu yaşayan Beşiktaş, Partizan karşısında da Necip'i kaybetmişti.