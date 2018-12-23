Gol de gitti Dorukhan da

BUGÜN NELER OLDU

Dorukhan maçın başında golü buldu ama bu ne ona yaradı ne de Beşik taş'a... Zira gol sevinci sırasında arka adalesinden sakatlanan genç futbolcu sedye ile oyundan çıkarken, maçı da tamamlayamadı. Üstelik gol de,'in elle oynadığı gerekçesiyle VAR uyarısı ile hakem Cüneyt Çakır tarafından iptal edildi.Adriano, Popov'a yaptığı faul sonrası 4. sarı kartını gördü ve bu pozisyonda sakatlanıp yerini Fatih'e bıraktı., Akhisar deplasmanında yok. Hırvat stoper Vida ise gördüğü sarı kartla ceza limitini doldurdu.17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ile 1.52 puan ortalaması yakalayan Güneş, son 5 sezonun en kötü dönemini geçiriyor.Dorukhan bu sezon ligde VAR kararı ile ikinci kez golü iptal edilen ilk isim oldu.Kasımpaşa karşısında Dorukhan'ın sakatlığı ile 4. dakikada zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kalan Şenol Güneş, devre bitmeden de Adriano ile aynı senaryoyu yaşadı. Ancak bu Beşiktaş için yeni değil. Siyah-beyazlılar bu sezon 8'i lig, 3'ü Avrupa'da 11 maçta 14 kez sakatlık yüzünden değişiklik yaptı. Ligdeki maçlar Erzurum (, Antalya, Bursa, Rize, Başakşehir, Sivas, Ankaragücüve Kasımpaşaoldu. Avrupa Ligi'nde de Genkmaçlarında bunu yaşayan Beşiktaş, Partizan karşısında da Necip'i kaybetmişti.