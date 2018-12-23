Göztepe uyandı

Spor Toto Süper Lig'de galibiyete hasret iki takımın mücadelesinde Göztepe, Kayseri'de oynanan maçta, Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti ve deplasmanda tam 5 maç sonra kazandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta ikinci yarı her şey değişti. 50. dakikada Halil'in pasını Jerome sol ayak içi plase ile Ankaragücü ağlarına gönderdi: 0-1.
69'da Halil'le başlayıp, Poko ile devam eden atağı yine Halil gole çevirdi: 0-2
. 79'da Gouffran, Castro'nun asistinde sonucu ilan etti: 0-3. Ankaragücü ise yeni teknik direktörü Bayram Bektaş ile çıktığı ilk maçı kaybetti. TANER KARAMAN DİYOR Kİ
GÖZTEPE'DE teknik direktör Kemal Özdeş'in sözleşmesinin altına imza atanlar, son zamanların en doğru işlerinden birini yapmış gibi görünüyor. Son 5 deplasmanda 2 gol atan takıma, 90 dakikada 3 gol attıran Özdeş, sadece taktik dokunuşlar değil, kaybolmak üzere olan heyecanı da zirveye çıkarmış gibi duruyor. Futbolcuların organize oyunu ve geri dönen heyecan kaybolmadıkça çıkış sürecektir.