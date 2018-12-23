Göztepe uyandı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de galibiyete hasret iki takımın mücadelesinde Göztepe, Kayseri'de oynanan maçta, Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti ve deplasmanda tam 5 maç sonra kazandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta ikinci yarı her şey değişti. 50. dakikada Halil'in pasını Jerome sol ayak içi plase ile Ankaragücü ağlarına gönderdi:69'da Halil'le başlayıp, Poko ile devam eden atağı yine Halil gole çevirdi:. 79'da Gouffran, Castro'nun asistinde sonucu ilan etti:GÖZTEPE'DE teknik direktör Kemal Özdeş'in sözleşmesinin altına imza atanlar, son zamanların en doğru işlerinden birini yapmış gibi görünüyor. Son 5 deplasmanda 2 gol atan takıma, 90 dakikada 3 gol attıran Özdeş, sadece taktik dokunuşlar değil, kaybolmak üzere olan heyecanı da zirveye çıkarmış gibi duruyor. Futbolcuların organize oyunu ve geri dönen heyecan kaybolmadıkça çıkış sürecektir.