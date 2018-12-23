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Şu an görevimin başındayım

Giriş Tarihi: 23.12.2018
Şu an görevimin başındayım
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-1'lik yenilginin ardından önemli açıklamalar yaptı. "Bize yakışmayan bir durumdayız" diyen tecrübeli çalıştırıcı, istifa ile ilgili gelen soruya "Şu an görevimin başındayım. Başakşehir'in 9 puan gerisindeysek, sorumlusu benim. Ligin ne olacağını bilmiyorum ama siz biliyorsanız diyecek bir şeyim yok. Ne ligin sonucunu ne de kararları biliyorum" cevabını verdi. Güneş şöyle devam etti: "Sahaya çıkan oyuncular yüzde 100'ünü vermeliydi. Ayağımızdaki topu verip, gol yiyoruz, buna ne diyeceğiz?.. Sezon başından beri bazı konular var ama onları sonra konuşulacak. Diğer takımların şampiyonluk iddiası varsa, Beşiktaş'ın da var. Teslim olan takım olmayacağız."
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