Şu an görevimin başındayım

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-1'lik yenilginin ardından önemli açıklamalar yaptı.diyen tecrübeli çalıştırıcı, istifa ile ilgili gelen soruyacevabını verdi. Güneş şöyle devam etti: "Sahaya çıkan oyuncular yüzde 100'ünü vermeliydi. Ayağımızdaki topu verip, gol yiyoruz, buna ne diyeceğiz?.. Sezon başından beri bazı konular var ama onları sonra konuşulacak.