Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Taraftardan istifa çağrısı

Taraftardan istifa çağrısı

Giriş Tarihi: 23.12.2018
Taraftardan istifa çağrısı
Beşiktaş'ın aldığı kötü sonuç siyah beyazlı taraftarları üzdü.. Stada gelen yaklaşık bin Beşiktaş taraftarı maç sonu tepkisini yönetime gösterdi. Siyah-beyazlılar, "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı. Bu arada Başkan Fikret Orman maça gelmedi. İkinci Başkan Serdal Adalı karşılaşmayı protokol tribününden izledi. Fakat farklı yenilgi sonrası Adalı da stadı terk etti. Beşiktaş yöneticileri de Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Yöneticilerin, "Bu nasıl takım.. Artık hücum bile edemiyoruz" dediği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taraftardan istifa çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN