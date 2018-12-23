Taraftardan istifa çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın aldığı kötü sonuç siyah beyazlı taraftarları üzdü.. Stada gelen yaklaşık bin Beşiktaş taraftarı maç sonu tepkisini yönetime gösterdi. Siyah-beyazlılar, "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı. Bu arada Başkan Fikret Orman maça gelmedi. İkinci Başkan Serdal Adalı karşılaşmayı protokol tribününden izledi. Fakat farklı yenilgi sonrası Adalı da stadı terk etti. Beşiktaş yöneticileri de Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Yöneticilerin, "Bu nasıl takım.. Artık hücum bile edemiyoruz" dediği belirtildi.