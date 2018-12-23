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’da Onazi'nin aşil tendonu koptu

'da, Çayku Rizespor maçının 30. dakikasında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Nijeryalı futbolcusu 'nin aşil tendonu koptu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 19:08 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 19:09
Trabzonspor’da Onazi'nin aşil tendonu koptu

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Onazi'den kötü haber geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Maçın 30. dakikasında sakatlık geçirerek karşılaşmaya devam edemeyen Onazi'nin aşil tendonu koptu.

Maçın ardından açıklamada bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Onazi'nin durumu ile ilgili olarak, "Aşil tendonu kopmuş. Sezonu kapatmış olabilir" dedi.

Nijeryalı futbolcunun son durumu yapılacak tetkikler sonrasında netlik kazanacak.

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Trabzonspor’da Onazi'nin aşil tendonu koptu
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