1’er gol 1’er puan

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Kayserispor puanları paylaştı: 1-1. Zevkli geçen mücadelede konuk ekip 32. dakikada Sapunaru'nun kale sahasının köşesinden sert şutu ile 1-0 öne geçti. Baskısını arttıran ev sahibi ekip 45+1'de Taylan'ın kafası ile aradığı golü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda iki takım da müsait pozisyonları gole çeviremedi ve devre arasına 1'er puanla girdiler.Kayserispor'un golünün ardından iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Hakem Hüseyin Göçek, VAR uygulamasından yaşananları izledikten sonra ev sahibi takımdan İbrahim ve Lokman, Kayserispor'dan da Sapunaru ile Chery'ye sarı kart gösterdi.Sezon boyunca hücum karnesi ile eleştirilen BŞB. Erzurumspor, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye iki gol atmanın yanında bu hafta da Kayserispor karşısında attığı 20 şut ile sezon rekorunu kırdı. Süper Lig'in en iyi defans hatlarından birine sahip olduklarını söylemek yanlış olmaz ama lige tutunmak için atılan bu şutları sonuçlandırabilecek golcü transferine ihtiyaçları var.