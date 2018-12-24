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: ’nin durumu ne olursa olsun büyük takım

Teknik Direktörü , 'in 17. haftasında ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin durumu ne olursa olsun alınan 1 puanın iyi olduğunu söyleyen Korkmaz, "Fenerbahçe’nin durumu ne olursa olsun büyük takım. Aldığımız 1 puan ve totalde ilk yarıyı kapattığımız 27 puan bizim için önemliydi" dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 22:47
Bülent Korkmaz: Fenerbahçe’nin durumu ne olursa olsun büyük takım

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, kazanılmış bir puanın sevindirici olduğunu söyledi.

Ligde kazanılan her puanın önemli olduğunun altını çizen Korkmaz, "Fenerbahçe'nin durumu ne olursa olsun büyük takım. Aldığımız 1 puan ve totalde ilk yarıyı kapattığımız 27 puan bizim için önemliydi. Eksik ve sakat oyuncularımıza rağmen onların yerine oynayan oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Artık ikinci yarıya iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

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Bülent Korkmaz: Fenerbahçe’nin durumu ne olursa olsun büyük takım
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