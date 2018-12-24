Cihat Arslan: Bugün bir pozisyonda yine VAR'a gidilmedi

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, sezonun ilk yarısının son maçı olduğu için stres ve baskı altında müsabakaya çıktıklarını bu yüzden istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Arslan, özellikle ilk 15 dakikalık bölümde oyuna ortak olmadıklarına belirterek, "Maçın bütününde iyi ve arzulu oynayan bir takım vardı. Profesyonelliğe varım ama onun içinde duygunun ve fedakarlık kavramının da olması gerektiğine inanıyorum. Zorlu mücadeleye rağmen takımım ayakta kaldı ve galibiyeti hak etti. Aslında galibiyetle buluşabilirdik ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Top bizi sevmedi diyelim, Onur'un ve Serginho'nun pozisyonları var. İstediğimiz 3 puan olmadı. Eksiklere rağmen iyi bir takım oyunu ortaya koyduk." diye konuştu.

"SADECE BİZİM ALEYHİMİZE GİDİLECEKSE O VAR NİYE VAR"

Arslan, müsabakada hakem Alper Ulusoy'un VAR uygulamasına başvurmamasını eleştirdi.

VAR sisteminde futbolda adaleti sağlamak için hayata geçirildiğine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bugün bir pozisyonda yine VAR'a gidilmedi. Sadece bizim aleyhimize gidilecekse o VAR niye var. Hakeme diyorum ki VAR'ı kullan ama takdir hakkındır. Böylece kimsenin hakkı kimseye geçmemiş olur. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur. Biz hakemden adalet bekliyoruz. Traore'yi 8 metre uzaklaştıramıyor ama beni tribüne göndermekle tehdit ediyor. Teknik direktörlere gardiyanlık yapmayın."