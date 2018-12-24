Ersun Yanal: Kadro dışı diye bir şey yok

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe'nin golsüz berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Oyun üstünlüğünü skora yansıtamadıklarını aktaran Ersun Yanal, "İlk yarıda belki çok pozisyon olmasa da ikinci yarıdaki oyun üstünlüğü ve 10 kişi kaldıktan sonraki oyun üstünlüğü skora yansımadı. Bunu çok rahatlıkla kazanabilirdik. Rakibimiz kendi bölgesindeki savunmasıyla bugün aldığı puanlar ve başarısıyla önemli bir takım. Kontra atakta belki de Türkiye'nin en güçlü takımlarından bir tanesi. Ve biz bugün rakibimize pozisyon vermeden önemli bir aşamayı küçük bir zaman diliminde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe şeklen burada, bu pozisyondadır ligde. Ruhen asla bu pozisyonda olamaz. Fenerbahçe'nin bu pozisyonda olması hiç kimsenin içine sindireceği bir şey değildir. Bizim ikinci dönemde başladığımız andan itibaren hem ruhen hem şeklen burada olmayacağını söylemek isterim ki Fenerbahçe bunu başarabilecek güçte takım ve camiadır" dedi.

"ELİMİZDEN NE GELİYORSA ONU YAPACAĞIZ"

Kamp döneminin istenen Fenerbahçe'yi geri getirmeye yetip yetmeyeceğine ilişkin soru üzerine Ersun Yanal, "Yetmek zorunda. Fenerbahçe'deki oyuncular nasıl büyük bir takımda oynadıklarının ve hangi sorumlulukları olduklarını bilecekler. Ben de öyle. Hep beraber bu sorumluluğun üstesinden gelmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bu karakterde oyuncular olduğunu düşünüyorum. Hiçbir problem yaşayacağımızı sanmıyorum" diye konuştu.

"1.5 SENE FENERBAHÇE'NİN BAŞINDAYIM"

Mukavelesiyle ilgili kamuoyundaki söylentilere ilişkin soruya da Ersun Yanal, "Ben 1.5 sene Fenerbahçe'nin başındayım. Bu kadar" şeklinde yanıt verdi.

"KADRO DIŞI DİYE BİR ŞEY YOK"

Slimani'nin yedek başlaması, Soldado'nun ilk 11'de yer alması ve kadro dışı bırakılan oyuncuların durumuna ilişkin soruya da Ersun Yanal şöyle yanıt verdi: "Birinci golcü, ikinci golcü, üçüncü golcü diye sıralayamayız. Bizim takımımızın oyuncusu ve herkes bu takımda forma giyecek. Önümüzde oynayacağımız 27 günde, 3 günde bir oynayacağımız maçlar var. 3 günde bir oynayacağımız maçlarda herkes forma giyecek. Avrupa, Türkiye Kupası, lig o yüzden biz böyle bir sıralama yapmayız. Böyle bir sıralamamız yok. Herkesi kazanmak ve herkesi kadro içinde değerlendirmek zorundayız. Kadro dışı diye bir şey yok. Şu anda yönetimin ve oyuncuların arasındaki problemden dolayı alınmış bir karar var. Bu karar önümüzdeki günlerde tekrar değerlendirilecektir. Yeni bir dönem başlıyor. Ben de çıkıp bununla ilgili bilgi vereceğim, basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu konuda çok fazla üzerine düşmeye gerek yok. Biz sizi bilgilendireceğiz. Bizim dışımızdaki her şey yalan."