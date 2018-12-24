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yeni golcüsünü buldu

Transferde gözünü ’e diken , Guangzhou’nun golcüsü Alan’ı 2.5 yıllığına istiyor. Sarı kırmızılı kulüp, yıllık 3 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Brezilyalı golcü ise bonservisini almanın peşinde.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Galatasaray yeni golcüsünü buldu

Devre arasında iki forvet takviyesi planlayan Galatasaray gözünü Çin'e çevirdi. Demba Ba'yı Shanghai Shenhua'dan sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Guangzhou'nun golcüsü Alan'ı ise 2 buçuk yıllığına kadrosuna katmak istiyor.

Brezilyalı Alan, Galatasaray'a gelmeye hazır ancak kulübü Guangzhou'nun kendisini serbest bırakmasını bekliyor. Alan için bonservis ödemeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Sambacı'ya yıllık 3 milyon Euro ödemeyi göze aldı.

Galatasaray'a döneceği konuşulan Frank Ribery için son durumu Almanya'dan Bild aktardı. Gazete, Fransız yıldızın devre arasında takımdan ayrılmayacağını ve Bayern Münih'teki 12. yılını tamamladıktan sonra sezon sonunda veda edeceğini yazdı.

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Galatasaray yeni golcüsünü buldu
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