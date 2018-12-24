Gençlerbirliği fırtına gibi

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de lider Gençlerbirliği, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 yenerek puanını 41'e çıkardı ve devre arasına en yakın rakibinin 5 puan önünde girdi.41. dakikada Nadir ile beraberliği yakalayan Gençlerbirliği, 65'te Nobre ile öne geçti ve 70'te tekrar Nadir ile 3-1'i buldu. Adana Demirspor 74'te Berk'in dublesiyle umutlandı ancak karşılaşmada başka gol olmadı.Alt sıralardan kurtulmak isteyen Eskişehirspor, sahasında öne geçtiği maçta Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. 32'de Mehmet Feyzi Yıldırım'ın penaltıdan attığı golle öne geçen ev sahibi takım, 71'de Umut Gündoğan'ın golüne engel olamadı. Bu beraberlikle Eskişehirspor 16, Boluspor ise 28 puanla ilk yarıyı tamamladı.Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na kalan Hatayspor, ligde de Balıkesirspor Baltok'u 3-0 mağlup ederek devre arasına mutlu girdi. Karşılaşmanın 1. dakikasında Gökhan Karadeniz ile öne geçen Hatayspor, Selim (11) ve Caner Hüseyin'in (37) golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı ve maçı da bu sonuçla kazandı.Osmanlıspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Adanaspor'u 3-1 mağlup etti. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Mbu'nun kafasıyla 67'de öne geçen Osmanlıspor 86'da Guaye ile 2-0'ı buldu. Adanaspor 90+4'te Eren Keleş ile durumu 2-1 yapsa da 90+5'te Sinan skoru ilan etti: 3-1. Osmanlıspor, 12. haftada göreve gelen Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi.