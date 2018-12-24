İşte Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan planı

Alacakları nedeniyle Beşiktaş'ı TFF'ye şikayet eden ve sonrasında kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın rotası belli oldu. 28 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe teknik direktörü 'takımımda isterim' raporu verdi. Sarı-lacivertli yönetim, futbolcu ile anlaştı ancak Başkan Ali Koç, arkadaşı olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı kırmadan bu transferi çözüme kavuşturmak istiyor

BEŞİKTAŞ DA ŞENER VE OZAN'I İSTİYOR

TFF'nin Tolgay için vereceği karar önemli. 30 Haziran 2022'ye kadar siyah-beyazlılarla sözleşmesi olan futbolcu alacaklarına karşılık bonservisini alırsa, F.Bahçe'nin işi kolaylaşacak. Önceki gün Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski oyuncuları F.Bahçeli Şener ve Ozan'ı isteyip istemediği sorusuna, "Daha tarih gelmeden alacağım demek olur mu?" diyerek üstü kapalı bir cevap vermişti. İki oyuncu takasta kullanabilir.

ANTALYA'DA GÖREV YİNE MATADOR'UN

Süper Lig'de ilk yarıyı Antalyaspor deplasmanında tamamlayacak olan Fenerbahçe'de haftalar sonra büyük bir değişim yaşanması bekleniyor. Ligde sadece 1 gol atabilen (Kayseri) Slimani dinlendirilecek. 6 maçlık cezası biten ve kupa maçında golle dönen İspanyol Soldado 11'de olacak. Giresun'a karşı rahatsızlıkları nedeniyle görev alamayan Isla ve Eljif ise takımdaki yerlerini alabilecek.

GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ

Büyüklerin kendi aralarındaki transfer inadını kırmaları gerekiyor. Sezon başında Fatih Terim de benzer bir cümleyi kurmuştu. Fenerbahçe'nin yararlanamadığı, Ozan, Aatif, Dirar, Beşiktaş'ta Tolgay, Love veya Oğuzhan gibi birinci sınıf oyuncular var. Bunların yer değiştirmesi hem bütçelere olumlu yansıyacak hem de herkes eksiğini giderecek. Tolgay için 6 numara da 8 numara da diyebiliriz. Fenerbahçe'de o rolü Eljif oynuyor. Tolgay, şampiyonluk tatmış, tecrübeli bir oyuncu… Ozan Tufan'ı da Şenol hoca iyi tanıyor. Onun da özellikleri çok benzer. Böyle bir değişim iki kulübün de işine gelir