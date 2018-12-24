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‘Teşekkürlerimizi ilettiniz mi?’

Giriş Tarihi: 24.12.2018
‘Teşekkürlerimizi ilettiniz mi?’
Futbolda hak mahrumiyeti cezası devam eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe Beko'yu 84-74 yendiği basketbol maçındaydı. G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından F.Bahçe Başkanı Ali Koç'la, Mustafa Cengiz'in de yer aldığı fotoğrafları paylaşıp, "Basketbol derbisindeyiz" yazdı. Bu kareye eski yönetici Burak Elmas'tan eleştiri geldi. Elmas fotoğrafın altına, "17 kulübün yazmış olduğu bildiri için teşekkürlerimizi ilettiniz mi?" yorumunu bıraktı.
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