1.5 sene görevdeyim

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enerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor beraberliği sonrası şunları söyledi:
¦ Son
vuruşlardaki eksiklik maçı kazanmamızı engelledi.
¦ Önümüzde
önemli bir ara var. Bu aranın bize çok iyi geleceği kesin.
¦ İkinci
yarıda farklı bir Fenerbahçe olarak sahaya çıkacağız. Taraftardan başkana herkesin keyif alacağı bir takım olacağız.
¦ Devrede
transfer problemlidir ama oyun anlamında değişiklik olacak.
¦ Sözleşmem
1.5 yıllık ve bu süre boyunda F.Bahçe'nin başındayım.
¦ Kadro dışı
yok, yönetim ile oyuncu arasında problemle alınan karar var. VAR İSYANI
Cissokho, Mehmet Ekici'nin baldırına bastı, taraftar VAR'a kırmızı tepkisi gösterdi
Antalya'da oynanan maçın 12. dakikasında yaşanan pozisyon Fenerbahçe taraftarlarının isyanına neden oldu. Orta sahada Cissokho'nun, Mehmet Ekici'nin baldırına bastığı pozisyonda, sarı-lacivertli futbolcu yerde kaldı. Yapılan inceleme sonrası VAR hakemi Mete Kalkavan'dan 'devam' uyarısı geldi. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan bu duruma, "Bu kırmızı değilse ne kırmızı" diyerek isyan etti.
Korkmaz yenilmiyor
Ersun Yanal ile Bülent Korkmaz, teknik direktör olarak Süper Lig'de 6 maçta karşı karşıya geldi. Antalyaspor'un hocası Korkmaz, 5 farklı takımla çıktığı bu maçların hiçbirinde Yanal'a yenilmedi. (3G/3B). İLK KEZ KIZARDI
Süper Lig'de 17 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Neustadter düne kadar tüm maçlarda 90 dakika sahada kalmıştı. Ancak Antalya deplasmanında 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışı kaldı. Bu, Rus oyuncunun F.Bahçe kariyerindeki ilk kırmızı kartı oldu. Slimani de gördüğü sarı ile cezalı duruma düştü.