1.5 sene görevdeyim

BUGÜN NELER OLDU

enerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor beraberliği sonrası şunları söyledi:vuruşlardaki eksiklik maçı kazanmamızı engelledi.önemli bir ara var. Bu aranın bize çok iyi geleceği kesin.yarıda farklı bir Fenerbahçe olarak sahaya çıkacağız. Taraftardan başkana herkesin keyif alacağı bir takım olacağız.transfer problemlidir ama oyun anlamında değişiklik olacak.1.5 yıllık ve bu süre boyunda F.Bahçe'nin başındayım.yok, yönetim ile oyuncu arasında problemle alınan karar var.Cissokho, Mehmet Ekici'nin baldırına bastı, taraftar VAR'a kırmızı tepkisi gösterdiAntalya'da oynanan maçın 12. dakikasında yaşanan pozisyon Fenerbahçe taraftarlarının isyanına neden oldu. Orta sahada Cissokho'nun, Mehmet Ekici'nin baldırına bastığı pozisyonda, sarı-lacivertli futbolcu yerde kaldı. Yapılan inceleme sonrası VAR hakemi Mete Kalkavan'dan 'devam' uyarısı geldi. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan bu duruma, "Bu kırmızı değilse ne kırmızı" diyerek isyan etti.Korkmaz yenilmiyorErsun Yanal ile Bülent Korkmaz, teknik direktör olarak Süper Lig'de 6 maçta karşı karşıya geldi. Antalyaspor'un hocası Korkmaz, 5 farklı takımla çıktığı bu maçların hiçbirinde Yanal'a yenilmedi. (3G/3B).Süper Lig'de 17 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Neustadter düne kadar tüm maçlarda 90 dakika sahada kalmıştı. Ancak Antalya deplasmanında 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı görerek oyun dışı kaldı. Bu, Rus oyuncunun F.Bahçe kariyerindeki ilk kırmızı kartı oldu. Slimani de gördüğü sarı ile cezalı duruma düştü.