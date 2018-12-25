15’lik Fehmi Koç rekor kırdı

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Sahasında ağırladığı Fenerbahçe karşısında 1 puanı alan Antalyaspor'da 90+3'te Doukara'nın yerine oyuna giren 15 yaşındaki Fehmi Koç, Süper Lig tarihinde oynayan en genç futbolcu oldu. 15 yıl 3 ay 26 günlük Koç, taraftarlardan büyük alkış aldı.Maçın 18. dakikasında Mehmet Ekici ile kafa kafaya çarpışan Antalyasporlu Chico talihsiz bir sakatlık yaşadı. Fenerbahçe kulüp doktorunun da ilk müdahale için yanına gittiği Brezilyalı futbolcunun burnunun kırıldığı anlaşıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı.