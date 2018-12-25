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Yönetim boşluğunda olan ve ekonomik sıkıntıdan kurtulamayan TY Elazığspor’da, Yunan yıldız kulüpten ayrılarak 'la anlaştı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 15:56
Altay, Andreas Tatos ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da futbolcular teker teker takımdan ayrılıyor. Alacaklarını tahsil edemediği için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran bordo-beyazlı ekipte Orhan Şam ve Ahmet Aras'ın ardından Andreas Tatos da kulüpten ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'in İzmir ekibi Altay ile ön protokol imzaladığı öğrenilen Yunan yıldız Tatos'un, 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacağı ara dönem kampına katılacağı öğrenildi. Bu sezon 14 maçta bin 194 dakika sahada kalan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
Kayyum ataması bekleyen Elazığspor'da futbolcu ayrılıklarının bu hafta da devam edeceği tahmin ediliyor.

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Altay, Andreas Tatos ile anlaştı
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