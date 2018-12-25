Ara transferde sadece stoper

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını kısıtlı kadrosuna rağmen ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'da yönetim kurulu devre arasında izlenecek transfer politikasını belirledi.Bordo-mavililer, şartların uygun olması halinde sadecealınmasına karar verdi.Başkan Ahmet Ağaoğlu da yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un uçuk kaçık rakamlarla transfer yapacak takım olmadığını belirterek,dedi.Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek ikincilik koltuğuna oturan Trabzonspor, 115 hafta sonra ilk 2 sırada yer aldı. Bordo-mavililer, ligde son olarak 2015-16 sezonunun 4'üncü haftasında 10 puanlı lider Fenerbahçe ile eş puanda zirvenin bir gerisinde yer almıştı.