Beşiktaş'ta Şenol Güneş-Fikret Orman zirvesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş'in dün akşam bir araya gelerek, baş başa özel bir görüşme yaptıkları öğrenildi. Yaklaşık 5 saat süren görüşmede, takımın kötü durumu ve ikinci yarı planlaması masaya yatırıldı. Yemekli buluşmada Orman, tecrübeli çalıştırıcıya takımla ilgili düşüncelerini ve sezonun ikinci devresinde neler yapılması gerektiğini sordu. Görüşmede, Beşiktaş'ın yeniden ayağa kalması için yönetim ve teknik heyetin el birliği ile çalışması kararı çıktı. Gidecek ve kalacak oyuncular da belirlenirken, gerekli yerlere yapılacak takviyeler için fikir birliğine varıldı. Bu arada Kartal'ın, devre arası kampını 3-15 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştireceği bildirildi.

KAFANIZI TEMİZLEYİN

ŞENOL Güneş, Kasımpaşa'ya karşı 4-1'lik ağır bir yenilgi alan oyuncularına soyunma odasında kısa bir konuşma yaptı. Tecrübeli hocanın öğrencilerine, "Kafanızı temizleyin, sorunsuz bir şekilde dinlenerek kampa gelmenizi istiyorum. İlk yarıyı verimli geçiremedik. Her şeyi beraber düzelteceğiz. Aile olamazsak da başaramayız. İkinci yarıda yeni bir başlangıç yaparak iddiamızı ortaya koyacağız" dediği belirtildi.

BARIŞ ÇUBUĞU YAKTI

TARAFTARLA sosyal medya üzerinden yaşadığı olay sonrası tepki çeken Babel, aradaki buzları eritmeye çalışıyor. Hollandalı oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "3 tane formayı 3 kişiye hediye ediyorum. Yapmanız gereken beni takip edip, bu paylaşımı beğenip 3 arkadaşınızı etiketlemek. Kazananları 25 Aralık'ta hikayemde paylaşacağım" açıklamasında bulundu.

BİR GÖRÜŞ: MURAT ÖZBOSTAN

Yönetim Güneş ile devam eder

Beşıktaş'ta bir teknik direktör değişimi olmaz. Yorumlar boş ve anlamsız. Şenol Güneş, zorunda kalmadığı sürece bir takımı bırakıp gitmez. Geçtiğimiz yıl Milli Takım teklifi geldiği zaman da bunu yapmadı. İstese Beşiktaş'ı bırakır ve giderdi. Beşiktaş yönetimi kendisiyle oturur masaya, "Seni istemiyoruz. Hocam sana güle güle" derlerse o zaman gider. Böyle bir durum da asla olmaz. Beşiktaş'ın sıkıntıları var ama diğer takımların yok mu? Sanki sadece Beşiktaş'ta ödeme sorunu var! Tüm kulüpler (Birkaç takım hariç) tıkır tıkır ödüyor mu? Ara tatil Beşiktaş'a iyi gelecektir. Bazı futbolcular gider ama Şenol Güneş ikinci yarıya başlar. Hatta duruma göre 2019-2020 sezonuna da!..