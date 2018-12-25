Beşiktaş’tan Love’a rest

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Vagner Love'ın teklifi yöneticileri kızdırdı. Yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Brezilyalı golcü,mesajı gönderdi. Bu isteğe sert çıkan Beşiktaş yönetiminin ise,karşılığını verdiği bildirildi. Bu arada Love'un menajeri, "Evet Beşiktaş'tan ayrılma ihtimalımız var. Ancak nereye gideceğimize karar vermedik" dedi.