Bozuk plak

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe 2. yarıyı Bursa'da açacak. Şimdi gözler, Başkan Koç'un yapacağı transferlerde...MAÇIN röntgenini yazmak için önce ortada bir futbol maçı olması lazım... Fenerbahçe'nin temposu futbol takımı değil Mehter takımı görüntüsünde... MEHMET Ekici olmasa, rakip ceza sahasına girmeyi deneyecek tek bir oyuncu yok... 19 yaşındaki Eljif Elmas takımın iki yönlü oynayan tek oyuncusu. Tottenham, Liverpool, Arsenal seviyesindeki Sportif Direktör'ün harika planlamasını alkışlamak gerek!ERSUN Yanal kulübeye bakıyor, sadece 16 maçta 1 golü bulunan İslam Slimani'yi görebiliyor. Sonra herkes 'Neden Fenerbahçe 17. sırada?" diye birbirine soruyor. Bu sorunun yanıtını bulmak için Fenerbahçe kulübesine bakmak yeterli değil mi?COCU gitti Koeman geldi, o gitti Yanal geldi... Fenerbahçe'de hiçbir şey değişmedi. Bu takımı kuran zihniyet ise hâlâ görevinin başında. Allah'tan Ocak ayı geldi, geçmişin hatalarını düzeltmek için bir fırsat ele geçti. Ama bu fırsat nasıl değerlendirilecek?YÖNETİME sesleniyorum: Ocakta transferi Comolli'ye yaptırmayın. Ersun Yanal'ın talep ettiği isimlere yönelin. Bu takım Comolli ile bir transfer dönemi daha kaldıramaz... Eğer transferi Comolli yaparsa "Fener kümeye" tezahüratları gerçek olur.F.Bahçeli futbolcular ilk yarıyı böyle özetledi, ikinci yarı için umutlu konuştuSKRTEL: "Sezonun ilk yarısından hiç memnun değiliz.Takımdaki birçok oyuncu da aynı şekilde. Bu duruma biz soktuk, çıkaracak olan da biziz." HARUN: "İlk yarı tam anlamıyla hayal kırıklığı. Biz de bu durum için çok üzgünüz.2. yarı her şey inşallah iyi olacak."G.Saray derbisinde aldığı 6 maçlık ceza sonrası Giresun'la oynanan kupa maçındaki performansıyla dün 11'de sahaya çıkan Soldado etkisizdi. Matador, 70 dakikada bir şut çekip yerini Slimani'ye bıraktı.FENERBAHÇE, 17 haftalık ilk yarıda deplasmanda oynadığı 9 maçın ilk 45 dakikalık bölümünde gol atamayan tek takım oldu. Bu karşılaşmaların 4'ünde (Malatya, Göztepe, Rize, Akhisar) gol atamadan yenildi. İkisinde golsüz berabere (Sivas, Antalya) kaldı. G.Saray deplasmanından ikinci yarıda attığı gollerle 2-2'lik sonuçla döndü. Trabzon'da ikinci 45 dakikada 1 gol attı ancak 2-1 yenildi. Sarı-lacivertliler deplasmandaki tek galibiyetini ikinci yarıda attığı tek golle Konya'dan aldı.ANTALYASPOR'UN 31 yaşındaki Belçikalı kalecisi Boffin, Fenerbahçe karşısında İtalyanların efsane file bekçisi Buffon'a nazire yaptı. Boffin, özellikle son 15 dakikada üst üste iki kritik kurtarışa imza atıp alkış aldı. Kalesine gelen 6 isabetli şutta klasını konuşturdu.