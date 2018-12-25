Denizli’den geldi tarihe geçti

BUGÜN NELER OLDU

Keçiörengücü ile oynanan kupa maçında saha komiseri tabelayı götürdüğü için oyuna giremeyen Mustafa Kapı, Sivaspor maçında hayalini gerçekleştirmişti. 16 yaşında G.Saray forması ile resmi bir maça çıkan en genç oyuncu olanG.Saray'ın 2000 yılında Avrupa Şampiyonu olan kadrosunda yardımcı hoca olan Bülent Ünder, 5 sene önce Florya'da altyapının başındayken Mustafa'yı keşfetti. Alt yaş kategorilerindeki Türkiye şampiyonalarını takip eden Ünder,İkili ilişkilerini devreye sokup 7 Ocak 2014'te transferi bedavaya gerçekleştirdi.2002 doğumlu orta saha oyuncusuna resmi maçlarda ilk şansı ise Fatih Terim vermiş oldu.Ligdeki ilk golünü Sivas'a atan Sofiane Feghouli uzatma anlarında yerini 16 yaşındaki Mustafa Kapı'ya bıraktı. Oyundan çıkarken depar atan Cezayirli yıldız bu durumu şöyle açıkladı: ''Yorulmuştum ama Mustafa'nın daha çok süre almasını istedim. Bir an önce girsin diye depar attım.''