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İstikrarın adı

Yaklaşık 4.5 yıldır takımın başında olan , Avrupa’nın en uzun süre görev yapan faal teknik direktörleri arasında 9. sırada

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018
İstikrarın adı Başakşehir
Süper Lig'de Başakşehir'in başında sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Abdullah Avcı, 4 yıl, 4 ay, 6 gün olan görev süresi ile Avrupa'nın önemli ligleri içinde en istikrarlı isim durumuna geldi. Başarılı teknik adam son üç sezonda 85 haftanın 32'sini yani yüzde 38'ini zirvede kapatırken, geçtiğimiz sezonu da şimdiden geçti. Turuncu-lacivertliler geçtiğimiz sezon 34 haftada 8 kez liderlik koltuğunda otururken, bu rakam şu anda 9'a ulaştı. İstikrar ile başarı yakalayan Avcı yönetimindeki Başakşehir, 153 maçın yüzde 85'inden puan çıkardı. Bu maçlarda 84 galibiyet, 46 beraberlik alan Boz Baykuşlar sadece 23 kez kaybetti. Lider Başakşehir sadece bu sezon aldığı puanlardan dolayı kasasına da 32.5 milyon TL koymayı başardı.

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İstikrarın adı Başakşehir
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