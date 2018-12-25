İstikrarın adı Başakşehir

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Başakşehir'in başında sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Abdullah Avcı, 4 yıl, 4 ay, 6 gün olan görev süresi ile Avrupa'nın önemli ligleri içinde en istikrarlı isim durumuna geldi. Başarılı teknik adam son üç sezonda 85 haftanın 32'sini yani yüzde 38'ini zirvede kapatırken, geçtiğimiz sezonu da şimdiden geçti.İstikrar ile başarı yakalayan Avcı yönetimindeki Başakşehir, 153 maçın yüzde 85'inden puan çıkardı.Lider Başakşehir sadece bu sezon aldığı puanlardan dolayı kasasına da 32.5 milyon TL koymayı başardı.