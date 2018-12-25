Rekorlarla gelen ikincilik

BUGÜN NELER OLDU

İLK yarıyı 29 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonra ilk kez zirveye bu kadar yaklaştı. Bordo-mavililer açısından birçok ilkin yaşandığı ilk 17 haftada gelen rekorlar şunlar:- Ünal Karaman 1.71 olan puan ortalaması ile kariyer rekorunu kırdı.- F.Bahçe maçını 37 bin 600 kişi yerinde izledi, en çok taraftar sayısına ulaşıldı.- Abdülkadir Ömür bir maçta Trabzonspor formasıyla iki gol atan en genç isim oldu.- Rodallega ligde forma giydiği son üç maçta da gol attı; bunu Trabzonspor formasıyla ilk kez başardı.- 17 haftada ulaşılan 29 puan son 8 sezonda toplanan en yüksek puan oldu.