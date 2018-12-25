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'da Flores dönemi

Çin ekibi 'yı, gelecek sezon İspanyol teknik adam çalıştıracak

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 21:08
Şanghay Shenhua'da Flores dönemi

Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Shenhua'da teknik direktörlük görevine İspanyol Quique Sanchez Flores getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam ile gelecek sezon takımı çalıştırması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen sezon ligi 7. sırada tamamlayan Şanghay Shenhua'nın Çinli eski teknik direktörü Wu Jingui ise gelecek sezon sportif direktör olarak görev alacak.

Teknik direktörlük kariyerinde Getafe, Valencia, Benfica, Atletico Madrid, El Ahli, El Ayn ve Watford'da görev alan Flores, son olarak İspanya temsilcisi Espanyol'u çalıştırmıştı.

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Şanghay Shenhua'da Flores dönemi
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