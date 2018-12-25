Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tolgay Arslan’da bedelsiz şartı

’da bedelsiz şartı

’da takas formülünü rafa kaldıran yönetimi menajerlere, “’tan bonservisini alırsa görüşürüz” mesajı gönderdi

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018
Tolgay Arslan’da bedelsiz şartı
Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ta kadro dışı olan Tolgay Arslan transferinde takas konusunu gündemden çıkardı. Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajerlerine, "Oyuncu bonservisini alırsa kendisiyle bedelsiz transfer konusunda görüşebiliriz" mesajını iletti. Tolgay'ın alacaklarına karşılık bonservisini Beşiktaş yönetiminden talep ettiği bildirildi. Fenerbahçe, Tolgay'ı Beşiktaş'tan alamadığı parasını da ödeyerek transfer etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın Tolgay'a takas olarak düşündüğü Şener'i ise vermek istemiyor. Bu arada Fenerbahçe, Ozan'ı sezon sonuna kadar Alanyaspor'a kiralamaya sıcak bakıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tolgay Arslan’da bedelsiz şartı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN