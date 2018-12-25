Tolgay Arslan’da bedelsiz şartı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ta kadro dışı olan Tolgay Arslan transferinde takas konusunu gündemden çıkardı. Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajerlerine,mesajını iletti. Tolgay'ın alacaklarına karşılık bonservisini Beşiktaş yönetiminden talep ettiği bildirildi.Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın Tolgay'a takas olarak düşündüğü Şener'i ise vermek istemiyor.