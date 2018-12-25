Yine mi otobüsle gidecekler!

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da puan kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar karşılaşma sonrası Başkan Ali Koç'a isyan etti. Başkan'ı maç çıkışında yakalayan öfkeli sarı-lacivertliler, Akhisar yenilgisi sonrası takımı otobüsle İstanbul'a göndermesine atıfta bulunarak, "Başkanım yine mi otobüsle göndereceksin" diye bağırdılar. Koç ise yanıt vermedi.F.Bahçe'de maç sabahı Valbuena'dan kötü haber geldi. Sakatlıktan yeni çıkan, kupa maçında oynaması sonrasında ağrıları artan Valbuena, buna rağmen Antalya'ya getirildi. Ancak sağlık heyeti, maç sabahı Valbuena'yı son bir kontrolden geçirdi. Oynaması halinde uzun süreli sakatlık ihtimali yüksek gözüken Fransız yıldız, kadroya alınmadı. Valbuena'nın yerine ilk 11'e Benzia dahil oldu.