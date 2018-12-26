İşte Süper Lig'in ilk yarısında VAR istatistikleri

Türk futbolunda bu sezon uygulanmaya başlanan video yardımcı hakem (VAR) sistemi, Süper Lig'in ilk yarısında 98 kararın değişmesini sağladı. Uygulama sayesinde en çok gol iptali gerçekleştirildi.

Topun ağlara gittiği 24 pozisyonun öncesinde gol atan takım aleyhine; ofsayt, faul veya elle oynama gibi ihlaller tespit edildi. Ayrıca hakemlerin VAR'a gitmeden önce iptal ettiği 7 gol kararında değişiklik yapıldı. 20 penaltı, VAR'a giden hakemlerin karar değiştirmesiyle verildi. Hakemlerin penaltıya hükmettiği 7 pozisyonda ise karar geri alındı. 16 kırmızı kart VAR incelemesinden sonra çıkarken hakemler videodan inceledikten sonra 23 kez sarı kart çıkardı. 1 kez de penaltı incelemesinde korneri faul olarak değiştirdi.

VAR'a başvurduktan sonra karar değişikliğine en fazla giden hakem 13 kez ile Halil Umut Meler oldu. Meler'i Fırat Aydınus (11), Bülent Yıldırım, Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan (9) takip etti.

RAKAMLARLA VAR KARARLARI

En çok karar değişikliğine giden hakem: Halil Umut Meler (13)

Gol iptalinden en fazla etkilenen takım: Bursaspor (5)

En çok golü iptal edilen futbolcu: Diafra Sakho (3)

En çok lehine penaltı verilen takım: Beşiktaş (3)

En fazla penaltısı iptal edilen takım: Galatasaray (3)

En çok kırmızı kart çıkan takım: Çaykur Rizespor (4)