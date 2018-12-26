Beni isteyenler 15 milyon öder!

BUGÜN NELER OLDU

Tatil için ülkesi Hollanda'ya giden Rodrigues burada verdiği röportajda fiyatını açıkladı. İşte o ifadeler: İstanbul'a gidince G.Saray'ın Türkiye'deki en iyi kulüp olduğunu hemen hissettim. Yüzlerce taraftar adımı bağırıyordu.F.Bahçe maçında oyuna giren 15 yıl 3 ay 26 günlük Antalyasporlu Fehmi Koç, Süper Lig tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu. Fehmi'yi sezon başında G.Saray'ın altyapısına transfer etmek istediği ancak Antalyaspor'u ikna edemediği ortaya çıktı. Fehmi'den 1 yaş büyük Mustafa Kapı'yı Sivas maçında oynatan Terim, Ozan Kabak'ı ise A Takım'ın bankosu yaptıOzan Kabak önceki gün sosyal medya hesabından kendisine imzalı forma gönderen Liverpool'un başarılı stoperi Virgil Van Dijk'e teşekkür etti. Bu jeste aracı olan ismin Ömer Bayram olduğu öğrenildi. Hollanda doğumlu Ömer, çocukluk arkadaşı Van Dijk'le aynı akademide okudu ve ilişkileri kopmadı.