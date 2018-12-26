Beni isteyenler 15 milyon öder!

Tatil için ülkesi Hollanda'ya giden Rodrigues burada verdiği röportajda fiyatını açıkladı. İşte o ifadeler: İstanbul'a gidince G.Saray'ın Türkiye'deki en iyi kulüp olduğunu hemen hissettim. Yüzlerce taraftar adımı bağırıyordu. Gazeteler ilk geldiğimde tanınmamış bir oyuncu olduğumu yazdı, şimdi en iyi transferlerden biri olduğum yazılıyor. 3 milyon Euro'ya geldim ama artık beni almak isteyen kulüp en az 15 milyon Euro ödemek zorunda. KOÇ SEZON BAŞINDA FLORYA'DAN DÖNMÜŞ!
F.Bahçe maçında oyuna giren 15 yıl 3 ay 26 günlük Antalyasporlu Fehmi Koç, Süper Lig tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu. Fehmi'yi sezon başında G.Saray'ın altyapısına transfer etmek istediği ancak Antalyaspor'u ikna edemediği ortaya çıktı. Fehmi'den 1 yaş büyük Mustafa Kapı'yı Sivas maçında oynatan Terim, Ozan Kabak'ı ise A Takım'ın bankosu yaptı ÖMER BAYRAM'DAN OZAN'A BÜYÜK JEST
Ozan Kabak önceki gün sosyal medya hesabından kendisine imzalı forma gönderen Liverpool'un başarılı stoperi Virgil Van Dijk'e teşekkür etti. Bu jeste aracı olan ismin Ömer Bayram olduğu öğrenildi. Hollanda doğumlu Ömer, çocukluk arkadaşı Van Dijk'le aynı akademide okudu ve ilişkileri kopmadı.