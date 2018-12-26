Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'ta Cenk Tosun zamanı

'ta zamanı

, devre arasında ’dan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan eski golcüsü ’u tekrar gündemine dahil etti.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018
Beşiktaş'ta Cenk Tosun zamanı

Süper Lig'in ikinci yarısı için bazı oyuncularını elden çıkarıp sağ bek, stoper ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, ilk iş olarak golcü transferini gerçekleştirmek istiyor.

Listenin başında yer alan Burak Yılmaz'ın kulübü Trabzonspor'la yaşadığı anlaşmazlığın henüz çözüme kavuşamamış olması nedeniyle rotasını Avrupa'ya çeviren siyah-beyazlılarda Cenk Tosun yeniden gündeme geldi. İngiliz basını da Cenk'in devre arasında Everton'dan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğunu yazdı. Burak Yılmaz seçeneğini bir köşede tutan Beşiktaş'ta diğer adaylar Stefano Okaka, Aleksandar Prijovic, Sturridge ve Nelson Oliveira.

Başkan Orman, Cenk'in Beşiktaş'a geri döneceği iddiasına, "Bu kapı Cenk'e sonuna kadar açık. O da bunu biliyor . Bence Premier Lig'de daha yapacağı işler var. Eğitimden geçiyor. Öğrenmesi gereken şeyler var" yanıtını verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Cenk Tosun zamanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN