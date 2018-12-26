Beşiktaş'ta Cenk Tosun zamanı

Süper Lig'in ikinci yarısı için bazı oyuncularını elden çıkarıp sağ bek, stoper ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, ilk iş olarak golcü transferini gerçekleştirmek istiyor.

Listenin başında yer alan Burak Yılmaz'ın kulübü Trabzonspor'la yaşadığı anlaşmazlığın henüz çözüme kavuşamamış olması nedeniyle rotasını Avrupa'ya çeviren siyah-beyazlılarda Cenk Tosun yeniden gündeme geldi. İngiliz basını da Cenk'in devre arasında Everton'dan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğunu yazdı. Burak Yılmaz seçeneğini bir köşede tutan Beşiktaş'ta diğer adaylar Stefano Okaka, Aleksandar Prijovic, Sturridge ve Nelson Oliveira.

Başkan Orman, Cenk'in Beşiktaş'a geri döneceği iddiasına, "Bu kapı Cenk'e sonuna kadar açık. O da bunu biliyor . Bence Premier Lig'de daha yapacağı işler var. Eğitimden geçiyor. Öğrenmesi gereken şeyler var" yanıtını verdi.