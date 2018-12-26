Hugo Rodallega, Trabzonspor'dan teklif bekliyor

Ligin ilk yarısında 9 gol ve 1 asistlik performansıyla Trabzonspor'un başarısında önemli rol oynayan Hugo Rodallega, yönetime yeni sözleşme mesajı gönderdi. Mukavelesi sezon sonunda bitecek olan yıldız forvet, "Ben buradayım ve sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayım. Sözleşme konusu yönetimin ilgi alanına giriyor. Bir teklif veya görüşme önerisi gelirse oturup konuşuruz" ifadelerini kullandı. Rodallega'nın menajerine de "Önceliğim Trabzonspor" dediği öğrenildi. Bordo-mavili yönetim ise oyuncunun performansını sezon sonuna kadar izledikten sonra karar vermek istiyor.

SAVİC GELMEYE HAZIR

ARA transferde stoper takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor, uzun ve kapsamlı araştırmalar sonucu Kızılyıldız forması giyen Vujadin Savic'te karar kıldı. Bordo-mavililerin kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda biten 28 yaşındaki savunmacıyı uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. Savic'in de Trabzonspor'a gelme fikrine sıcak baktığı belirtildi.

ŞAHİN: TARLAYI EKİP BİÇECEĞİZ

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Avrupa'da olmayı herkesten çok kendilerinin istediğini belirtti. Şahin, "Takımı zirveden indirmeyeceğiz. Altyapı konusunda da ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Tarlayı ekip biçeceğiz. Takıma çok ciddi oyuncular katacağız" dedi