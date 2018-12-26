Ozan Kabak ayrılıyor mu? Mustafa Cengiz açıkladı

Galatasaray'da, adı bir süredir İngiliz kulüpleriyle anılan 18 yaşındaki oyuncu Ozan Kabak için kulüp başkanı Mustafa Cengiz'den açıklama geldi.

A Spor muhabiri Emre Kaplan'a konuşan Cengiz, Ozan Kabak'ı devre arasında satmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirtti. Genç oyuncunun sözleşmesindeki 7,5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini İngiliz kulüplerinin yaptığı teklifler sonrası öğrendiği iddialarını da yanıtlayan Cengiz böyle bir şeyin olmadığını belirtti ve yeni sözleşme görüşmelerinde bu durumun da masaya yatırılan başlıklardan biri olduğunu ekledi.

Sarı kırmızılı kulübün 5 yıllık yeni sözleşme için büyük oranda anlaşmaya vardığı Ozan Kabak için İngiliz gazetesi DailyMail, Manchester United'ın 7,5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini gözden çıkardığını iddia etmişti.

DEVRE ARASI TRANSFER ÇALIŞMALARI

Öte yandan sarı kırmızılı kulüpte devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Brezilyalı oyuncu Maicon için Arap yarımadası ve Brezilya; Younes Belhanda için ise Fransa'nın Nice ve Monaco kulüplerinden ciddi teklifler olduğu ve yönetimin yapılacak transferlere kaynak yaratmak maksadıyla bu teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Yönetim; Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Ozan Kabak ve Emre Akbaba dışında gelecek tüm teklifler için kapıyı açık tutuyor.