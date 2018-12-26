Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Real Sociedad'da teknik direktör değişikliği

'da teknik direktör değişikliği

, teknik direktör 'nun görevine son verildiğini, yerine 'in getirildiğini duyurdu. Garitano, La Liga'da bu sezon görevden alınan 6. teknik direktör oldu

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 18:19
Real Sociedad'da teknik direktör değişikliği

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Real Sociedad, alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Asier Garitano'nun görevine son verdiğini açıkladı.

Real Sociedad kulübünden yapılan yazılı açıklamada, görevine son verilen Garitano'nun yerine altyapıyı çalıştıran İspanyol İmanol Alguacil'in getirildiği belirtildi.

La Liga'da geride kalan 17 haftada Real Sociedad, 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile 15. sırada yer alıyor.

Öte yandan Garitano, La Liga'da bu sezon görevden alınan 6. teknik direktör oldu. La Liga'da daha önce Julen Lopetegui (Real Madrid), Antonio Muhamed (Celta Vigo), Leo Franco (Huesca), Javi Calleja (Villarreal) ve Eduardo Berizzo (Athletic Bilbao) görevine son verilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Sociedad'da teknik direktör değişikliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN