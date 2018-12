Sabah yazarları spor gündemini yorumladı

SORU 1 Bu sezon ilk kez uygulanan VAR, ligin büyüklerini ne kadar etkiledi?

AHMET ÇAKAR: VAR fahiş hakem hatalarını yüzde 80 oranında azalttı. Fakat sıkıntı şu; orada hata olduğu vakit bunun vıdı-vıdısı Türkiye sınırlarını aşıyor. Bunun en önemli örneği, G.Saray-Konya maçında, Hüseyin Göçek-Halis Özkahya ikilisi ile yaşandı. VAR olmasaydı Göçek'in verdiği yanlış karar iki gün konuşulurdu. Oradaki korkunç infialin sebebi VAR'a rağmen o penaltıda ısrar edilmesi. VAR kesinlikle desteklenecek. Bunun önüne kimse geçemez. VAR hakemin lehine. İddia ediyorum, ben 57 yaşında, fizik gücü eskisi gibi olmayan bir hakem olarak şu anda dünyadaki her maçı yönetirim. Çok iddialıyım, çatır çatır yönetirim! Niye? Çünkü ölümcül kararları yanlış da versem doğru da versem elekten geçiyor. Zaten orta sahada faulü, bir tacı ben veririm. Penaltıyı yanlış versem, "1 dakika tekrar bak" diyecekler. Dünyanın en kolay işi haline geldi hakemlik. Ayrıca asla tarihe kötü adam olarak geçmeyeceksin. Çünkü hata VAR'dan dönecek. VAR, gariban takımların lehine olan bir olaydır. En önemlisi hakem artık sonucu belirleyemez.

GÜRCAN BİLGİÇ: Bugünkü puan cetvelinin en önemli nedenlerinden biri VAR. Çünkü hakem yanlışlarından en çok büyük takımlar faydalanıyordu. Şimdi eşitlik geldi. Ayrıca ceza alanlarına radar döşenmiş oldu. Penaltı kararları kolay çalınıyor. Zaten VAR'dan dolayı puan kayıplarından en çok etkilenenlerin büyük kulüpler olması da bu gerçeği göz önüne seriyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL: VAR uygulaması başlamadan önce ben de dahil dünyada birçok kesim, futbolun ruhunu zedeleyeceği görüşündeydik. Ama yapılan hakem hataları ve futbolun da büyük bir sanayi olduğunu düşündüğümüzde VAR'ın artık kaçınılmaz olduğunu kabul ettik. VAR sayesinde neticeye direkt tesir eden hakem hataları önlendi. Tabii ki uygulamada bazen aksaklıklar oluyor ama sonuç her şeye rağmen bizde de başarılı. Zaten ligdeki puan cetveli de bunun açık bir göstergesi.

LEVENT TÜZEMEN: VAR'ın sağlıklı işlemesi için görev verilen hakemin, pratik zekası, kural bilgisi ve güvenirliği olması gerekir. Hatta; bir hakemin maçta süzemediği bir pozisyon için, eğer VAR'dan bir uyarı yoksa "Bu pozisyonu izlemek istiyorum" gibi VAR'a talepte bulunma özgürlüğü olmalıdır. TFF, VAR'ın hatasız çalışması için büyük paralar karşılığı Riva'ya mükemmel bir sistem kurdurdu ama fahiş hatalar yapıldı. Türkiye'nin hakemlikteki dünya markası Cüneyt Çakır, yöneteceği maçın dışında hep VAR'da olmalıdır. Ayrıca Çakır, VAR'ı yönetecek hakemlerle ilgili MHK'ye görüş vermeli. Önerim; her hakem VAR odasına girmemeli.

BÜLENT TİMURLENK: Araştırmalar gösterdi ki VAR, oyunun durduğu anlar sıralamasında sonlarda. Bizde hakemler VAR koltuğunda sezona tedirgin başladılar. Sahada kendilerinden daha kıdemli hakemler varsa "Gel izle" demedikleri maçlar oldu. Sonra toparladılar ama artık VAR ile koordinasyonu çok daha iyi kuran hakemlerimiz var. Bunların en başarılısı da Halil Umut Meler. Taraftarlar için de kolay değildi, "Gol" diye sevindiğin anda golün iptal olması gibi... Pozisyonun başlangıcındaki ihlaller için daha basit bir çözüm gelirse VAR daha adil olacak. Kimse bu devirden sonra verilmeyen penaltı, yarım metre ofsayt için boşuna ter dökmeyecek.

FATİH DOĞAN: VAR'ın kazananı yıllardır hakem hatalarıyla mağdur olan, mağdur olunca da sesi çıkmayan Anadolu kulüpleri olacaktır. Futbolda adaletin %80 oranında sağlanacak olması, VAR'ın futbolun ruhuna vereceği zararlardan daha önemli. Bu sezon yüzde 60 başarı oranıyla VAR'ın hak edenden yana, puan cetvelini olumlu etkilediğini düşünüyorum. Aksi takdirde büyük takımlar bulundukları yerin 3-5 puan daha yukarısında bitirebilirdi. Bu VAR sistemi hakemlerin takkesini düşürdü, kelini gösterdi. Ya düzgün yönetecekler, yönetmezlerse de kamuoyunun önünde kaybolup gidecekler.

KOÇ FENERBAHÇE'NİN GENETİĞİYLE OYNADI

SORU 2 Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamladı. Küme düşme tehlikesi var. Geçen sezon şampiyonluğa oynayan takım 2 nasıl bu hale geldi? Yeni teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarı için umut olabilir mi? Takımın bu hale gelmesinde suçlu kim?

MURAT ÖZBOSTAN: Her şeyi bir anda değiştirmek isterseniz ortaya böyle bir tablo çıkar.. Ben olsam Aykut Kocaman ile devam eder ve birkaç takviye yapardım. Sayın Başkan her şeyi değiştirmek istedi ve ortaya bu vahim tablo çıktı. Büyük bir tecrübesizlik.. İkinci yarının ilk 3 maçı (Bursaspor, Malatya, Göztepe) önemli Fenerbahçe için.. Eğer bu maçlardan 3'er puan çıkaramazsa durumu vahim.. Takım ayağa kalkmalı..

GÜRCAN BİLGİÇ: F.Bahçe'de eksik fizik değil… Kayseri maçında Fenerbahçe 112 kilometre koşmuş ama 3 yemiş. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü. Birçok oyuncu milli takımda gözüküyor ama hepsi takımlarının sıradan oyuncuları. Tabii ki Erzurum'dan, Alanya'dan kötü değil ama mesele doğru yönetilmek. Bir toplantı doğru yönetilirse, herkes derdini daha iyi anlatır. Fenerbahçe geçen sene doğru yönetildi, bu sene yönetilmedi. Doğru yönetmeme başkan Ali Koç'tan başlar ama ilk sorumlu Comolli'dir. Aykut Kocaman kalsa Fenerbahçe daha iyi bir noktada olurdu. Başakşehir maçı bitti, hoca değişimi gündemdeydi ve Aykut hoca olabilirdi. Orada 'hain operasyonu' diyebileceğimiz yardımcıları suçlama yoluna gidildi, o kapı da kapandı. Fenerbahçe'nin taç seti bile yok ya, taç… Hücumda taç atarken birbirlerine bakıyorlar. Gelen teknik direktörler kebap ülkeye geldiklerini zannetmişler.

F.BAHÇE ÇOK KÖTÜ

ÖMER ÜRÜNDÜL: Serdar Aziz-Ozan Kabak ikilisi ya da Maicon-Ozan ikilisine bakınca, Neustadter-Skrtel ikilisi bana göre daha iyi… Bu yüzden kadro kalitesi üzerinden konuşmak bence doğru değil. Bir takımı değerlendirirken, rakibe göre analiz ederim. Chico sakatlandıktan sonra 6 eksiği oldu Antalya'nın, normalde hiç oynamayan isimler oynadı. Uyumlu bir futbol oynaması mümkün olmayan, kondisyon eksiği bulunan bir takımı bile yenemiyorsan çok kötüsündür. Birinci yanlış, teknik direktör seçimlerinden kaynaklandı. Ayrıca Terraneo örneği sonrası Comolli'yi getirmek de yanlıştı. Fakat ikinci büyük hata, teknik direktörün yanlış gittiğini görüp müdahale edememek… Bütün takımlar için öyle şartlar vardır ki kan değişikliği gerekir. Bir örnek verelim: Real Madrid, İspanya Milli Takımı'ndan ayarttığı Lopetegui için hain denmesini göze aldı ama işler kötü gidince hemen gönderdi. Kaldı ki adamın elinden bir de Ronaldo gibi bir adam gitmiş. Sen niye Cocu'da bu kadar ısrar ediyorsun ki? Olay budur, tamamı y��netim yanlışıdır. Ayrıca Gürcan'ın operasyon dediği meselede de olayın bu kadar büyümesi yanlış bir kere… "Görülen lüzum üzerine…" güzel bir laf, görülen lüzum üzerine derim, geçerim göndereceksem. Yanal için de "Şu anda gündemimizde yok" de geç en başta, şimdi getiriyorsun işte. Bana göre; Ali Koç'un hataları bunlar.

ŞAMPİYON TAKIMIN YARISI YOK

BÜLENT TİMURLENK: Comolli hakkında şunu demek istiyorum: Terraneo buraya geldiği zaman 'Mourinho'nun Inter'deki kadrosunu kurdu' dediler, adam 2004'te ayrıldı, Mourinho 2008'de geldi. Comolli nerede çalıştıysa tüm yıldızlarını almış gibi anlatıyorlar. Liverpool'da Luis Suarez'i aldı diyorlar, tarihin en büyük yalanlarından birisi… Ajax'ta çoktan patlamıştı. Soruyorum, Comolli aynı Terraneo gibi Kapalı Çarşı'daki hanutçulardan farklı ne yapıyor olabilir? 6 yıldır nerede bu Comolli? Benzia'yı hatırlatayım. Lille kulübünü aramış, "Bizden kimi istersiniz deyince, Benzia'yı istedim" diyor bir de. Bunu gururla anlatıyor. Benzia dediğin adam 7-8 sene önce Benzema 2 denmiş, hiçbir şey olamamış bir adam. Geçen sene 1 golü var. En iyi transferi Jailson ama pardon, sen zaten Josef de Souza'yı sattın orada. Kaybettiğin adam var orada… Bence Fenerbahçe'de enkazı teslim alan Ali Koç'tur, "Benden sonrası tufan" diyen de Aziz Yıldırım'dır. Ben Berlusconi'nin bıraktığı Milan'la Aziz Yıldırım'ın bıraktığı Fenerbahçe arasında fark göremiyorum. Şu anda şampiyon olan takımın yarısı kadarı kadro yok.

FATİH DOĞAN: Ali Koç F.Bahçe'nin genetiğini değiştirdi. Spor kültüründe F.Bahçe'nin 'Güçlü, zengin, basar parayı, istediği oyuncuyu alır' şeklinde bir duruşu vardı. Koç, geçmiş dönemden kalan ekonomik yükün etkisiyle F.Bahçe'ye üç şey vadetti. Bir kurumsallık ve şeffaflık, iki gençleşme ve uzun vadeli yapılanma, üç tartışmaların uzağında vizyoner bir dünya kulübü... Yani F.Bahçe'nin mevcut yapısıyla, genetiğiyle oynadı. Ancak 6 ay içerisinde şartlar ve sistem Ali Bey'in hayallerini, planlarını ve hedeflerini iflas ettirdi. Hiç haz etmediği bir sürece zoraki olarak girdi ve şu anda geçmişte eleştirdiği tarz olarak beğenmediği sisteme sarılmış durumda. Bunun anlamı; içinde iyi niyet, F.Bahçe aşkı da olsa, yaşananlar Ali Koç'un ilk fikir ve hazırladığı planlarının konkordato ilan etmesidir. Benim şahsen fikirlerinin hayat bulması konusunda da şüphelerim var. Çünkü bunlar F.Bahçe'nin yıllardır içinde bulunduğu sistem ve genetiği ile çelişiyor.

YANAL BAŞARAMAZSA KARİYERİ BİTER

MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe Futbol Takımı'na bir psikolog da lazım.. Takımın ayağa kalkması için özgüven şart.. En büyük sıkıntı bu.. Fenerbahçe'de ben de oyuncuların çok kalitesiz olduğunu düşünmüyorum. Ersun Yanal olabilecek en mantıklı seçimdi.. Bu açıdan Yanal seçimini ben eleştirmiyorum.. Elbette katkısı olur.. Camia için daha büyük bir isim haline gelir. Ama ya olmazsa!. Açık ve net yazıyorum kariyeri biter.. "Nisan'da F.Bahçe'yi şampiyon yapmıştı" efsanesi biter..

İSKENDER GÜNEN: Daha önce Ersun Yanal ile çalışmayacağını söyleyen yönetim, taraftarın ve sosyal medyanın baskısıyla çark etmek zorunda kaldı. Ama bir başka gerçek var ki şu an sorun teknik adam sorunu değil. Sorun, oyuncu kalitesi düşüklüğü. Ersun Yanal, daha önce F.Bahçe'yi şampiyon yapan bir teknik adam. Fakat o zaman elindeki kadro ile bugünkü kadro arasında büyük farklar var. Ligin ikinci yarısında başarılı olunabilmesi için transferlere gereksinimleri var. Eğer gerekli transferler yapılamazsa Ersun Yanal'ın da başarıyı yakalama şansı yok.

AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe'nin çok kötü kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe kadrosunda oynayan her mevkiinin oyuncusu Beşiktaş ve Galatasaray'da da oynar. Çok eleştiriyoruz ama Slimani bu Slimani değil. Ben çok farklı liglerde farklı performanslarını izledim. Formsuz bir dönem geçiriyor. Mehmet Topal her takımda oynar. Ayew çok mu kötü sağ açık? Ömer (Üründül) abinin dediklerine imza atarım. Yönetim, Cocu, Cocu'nun antrenman metodları, bazı psikolojik hatalar, kaptanların kesilmesi vs. Ben Ersun Yanal'a ne insani anlamda ne de geçmişi anlamında güvenmiyorum. Belki fizik güç açısından iyi bir çalıştırıcı olabilir. Teknik adam olarak fazla başarılı bulmuyorum. Performans yükseltme başka ama bence iyi bir hocadan çok iyi bir kondisyoner. Bulunduğu yerlerle bağdaşan bir gözü yok. İnsani açıdan da güven veren bir hoca değil. Onunla görev yapan kulüplerde ona güvenen, seven bir tane kulüp başkanı görmedim. İkinci yarıdan beklentim çok olumlu değil. Bundan daha kötü olmaz ama Ali Koç'la ilgili özellikle Ömer abinin tespitleri çok doğru…

LEVENT TÜZEMEN: Ali Koç sezona, "Kimse bizden şampiyonluk beklemesin" diyerek aslında beklentileri düşürerek girmek istedi. Şampiyonluk vadetmiyor yani… Fenerbahçe'nin yerinde olsam bir tane oyun lideri alırım. Valbuena'nın yaşı, performansı bunu taşımaz. Ağırlığı olan bir adam lazım. Örnek veriyorum, ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam kesinlikle Robinho'yu alırım. Oynar, oynatır, abilik yapar. Dün akşam Oray Otyakmaz'la görüşme yaptım, Robinho'yu Başakşehir'in istediğini söyledi. Bana, "Karın kaslarını göstereyim, baklava gibi, müthiş çalışıyor" diyor. Başakşehir 1 milyon Euro teklif etmiş sadece… Fenerbahçe, Robinho'yu bence alabilir. 34 yaşında da olsa Robinho oyunu kurabilir, tribünlere hava gelebilir. Ben Fenerbahçe'nin doğru bir kalecisi olduğunu da düşünmüyorum. Harun sıradan bir kaleci… Volkan Demirel reflekslerini yitirdiyse mutlaka kaleci alınmalı.