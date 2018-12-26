Sadece takımı değil çimleri de yaktı!

BUGÜN NELER OLDU

Sezonun ilk devresiniFenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli yaptığı her icraatla kulübe zarar vermeye devam ediyor... Samandıra'da yaşanan zemin sıkıntısının altından yine o çıktı.Ülker Stadyumu ve Can Bartu Tesisleri'ndeki sahanın bir tanesi 2 yıl önce hibrit çime çevrilmişti. Bu süreçteFirma yetkilileri son olarak Eylül ayında Türkiye'ye geldi veyönünde rapor verdi. Bu raporun ardından devreye Comolli girdi. Kimseye sormadan dışardan bir çim bakım firmasıyla anlaşma yaptı.Olaylar da bundan sonra yaşanmaya başladı.Firma yetkilileri,diyerek çalışmalara start verdi. Hibrit sahadan örnekler alıp diğer sahada çalışmaya başladılar. Takım bu esnada tüm çalışmalarını hibrit olan tek sahada yapıyordu. Ancak diğer saha hibrit çime çevrilemediği gibi mevcut çimler de yandı. Bunun yanı sıra hibrit olan saha çok fazla yüklenme olduğu için bozuldu. Takım halı gibi zeminde antrenman yaparken bir anda tarlada çalışmaya başladı. Takımda yaşanan performans sıkıntısında bu durumun da önemli etken olduğu bildirildi.Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Meksika'da Club America'da forma giyen 18 yaşındaki Diego Lainez'i radarına aldığı öne sürülmüştü. Club America cephesinden genç oyuncuyla ilgili resmi transfer açıklaması geldi. Güney Amerika basını, Başkan Mauricio Culebro'nun Lainez ile ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken, Hollanda devi Ajax'tan resmi teklif aldıklarını söylediğini yazdı. 1.67 boyundaki Diego Lainez, sol kanat pozisyonunda görev yapıyor. Oyuncu aynı zamanda sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor.