Son dakika: Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden yayımladığı açıklama ile teknik direktör Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan "Yönetim Kurulumuzdan Açıklama" başlıklı açıklama şöyle:

"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.



Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.



Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK"