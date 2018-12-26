Spor Toto Süper Lig'in teknik adam dosyası

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresinde kulüplerin 11'i teknik direktör değiştirdi.

Medipol Başakşehir'in liderliğiyle biten ligin ilk devresi teknik direktör değişikliği açısından hareketli geçti.

Ligde mücadele eden 18 takımdan 11'i alınan kötü sonuçların ardından çareyi teknik direktör değişikliğinde aradı.

Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nde teknik direktör ayrılığı yaşandı.

İlk devre istediği sonuçları alamayarak küme düşme hattında kalan Fenerbahçe, üç teknik adamla çalıştı. Sarı-lacivertli takımın kulübesinde Hollandalı çalıştırıcılar Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile Ersun Yanal yer aldı.

Antalyaspor, Beşiktaş, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ise sezona başladıkları teknik direktörlerle devreyi tamamladı.

YENİLERDEN ERKEN DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor ile geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan İbrahim Üzülmez'in, Karadeniz ekibiyle Süper Lig macerası sadece 4 hafta sürdü.

İlk 4 haftada 2 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, Üzülmez'in yerine göreve Okan Buruk'u getirdi ancak devre arasına son sırada girmekten kurtulamadı.

Sezona iyi başlayamayan ligin bir başka yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor da kötü gidişat üzerine teknik direktör değiştirmeyi tercih etti.

İlk 6 haftada sadece 2 puan alabilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, takımı Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yol ayrımına giderken, "Şifo" lakaplı Mehmet Özdilek ile anlaştı.

HAKAN KELEŞ'TEN "SÜPER" PERFORMANS

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Demir Grup Sivasspor, 11. haftada Atiker Konyaspor karşısında alınan beraberliğin ardından teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı.

Sivas temsilcisi, yoluna yardımcı antrenör Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı.

İlk 11 haftada 11 puan toplayabilen Demir Grup Sivasspor, Hakan Keleş yönetiminde çıktığı 6 maçta ise hanesine 13 puan yazdırdı.

Keleş'in ilk maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da lider Medipol Başakşehir'i de 1-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Demir Grup Sivasspor, Keleş idaresindeki tek mağlubiyeti 17. haftada 4-2'lik skorla Galatasaray deplasmanında aldı.

YABANCILAR TUTUNAMADI

Spor Toto Süper Lig'de şu an tüm takımların başında yerli teknik direktörler yer alıyor. Sezonun ilk yarısında görev yapan üç yabancı teknik direktör de ligde tutunamadı.

Sezona Hollandalı teknik direktör Cocu ile başlayan Fenerbahçe, ilk 10 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 9 puan toplayabildi.

MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Cocu'nun görevine son verilirken, yola teknik ekipte yer alan bir diğer Hollandalı Erwin Koeman ile devam edildi ancak işler yine iyi gitmedi.

Ligin 15. haftasında Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, 17. sıraya geriledi. Küme düşme hattına giren Fenerbahçe'de yönetim, taraftarların da istediği, sarı-lacivertli takımda daha önce şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de bu sezon görev yapan diğer yabancı teknik direktör ise Akhisarspor'da sezona başlayan Bosna Hersekli Safet Susic oldu.

Akhisarspor, Süper Lig'de ilk 5 maçında kazanamayınca Susic ile 6. hafta öncesi yolları ayırdı.

İKİ TAKIM ÇALIŞTIRDILAR

Teknik direktörlerden Kemal Özdeş ve Bayram Bektaş, bu sezon iki farklı takımın kulübesinde yer aldı.

Sezona Kasımpaşa'da başlayan Kemal Özdeş, İstanbul ekibiyle ligde 4'te 4 yaptı. Ancak daha sonra işler kötü gitmeye başladı ve Kasımpaşa, üst üste 3 maçını kaybetti. Kötü sonuçların üzerine Kasımpaşa ile yolları ayrılan Özdeş, Göztepe'nin başına geçti.

Göztepe'de alınan art arda 4 yenilgi üzerine 16. hafta öncesi Bayram Bektaş dönemi sona erdi.

İsmail Kartal'ın Spor Toto Süper Lig'e taşıdığı MKE Ankaragücü, ilk 11 haftada 19 puan toplayarak sezona iyi başlamasına rağmen daha sonra düşüşe geçti. Ardından çıktığı 5 maçta sadece bir puan alabilen başkent temsilcisinde Kartal, 4-0'lık Demir Grup Sivaspor mağlubiyeti sonrası yönetimi kaynak oluşturamadığı gerekçesiyle eleştirdi. Sarı-lacivertli yönetim, bunun üzerine Kartal'ın görevine son verdi.

MKE Ankaragücü devrenin son maçına ise yeni çalıştırıcısı Bayram Bektaş idaresinde çıktı. Başkent ekibi, Bayram Bektaş'ın eski takımı Göztepe'ye 3-0 mağlup olarak ilk yarıyı 20 puanla 12. sırada bitirdi.

TECRÜBELİLER BİR ARADA

Ligde takımların yanı sıra Süper Lig'in tecrübeli teknik adamları arasında da rekabet yaşanıyor.

Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Fatih Terim, Ersun Yanal, Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman, takımlarıyla başarı arıyor.

Altı teknik adam arasında Süper Lig'de şampiyonluk yaşamayan tek isim olan Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir, devre arasına en yakın rakiplerinin 6 puan önünde lider girdi.

Hem Abdullah Avcı hem de Medipol Başakşehir, ilk lig kupasını elde etme yolunda ikinci yarıya avantajlı başlayacak.

TEKNİK DİREKTÖR RAPORU

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresinde görev yapan teknik direktörler şöyle:

Takımlar Teknik direktörler Antalyaspor Bülent Korkmaz Akhisarspor Safet Susic, Cihat Arslan Atiker Konyaspor Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal, Sergen Yalçın Beşiktaş Şenol Güneş Bursaspor Samet Aybaba Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mehmet Altıparmak, Mehmet Özdilek Çaykur Rizespor İbrahim Üzülmez, Okan Buruk Demir Grup Sivasspor Tamer Tuna, Hakan Keleş Evkur Yeni Malatyaspor Erol Bulut Fenerbahçe Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal Galatasaray Fatih Terim Göztepe Bayram Bektaş, Kemal Özdeş Kasımpaşa Kemal Özdeş, Mustafa Denizli Kayserispor Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman Medipol Başakşehir Abdullah Avcı MKE Ankaragücü İsmail Kartal, Bayram Bektaş Trabzonspor Ünal Karaman