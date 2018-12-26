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ekiplerinden 'ta Kamerunlu 25 yaşındaki forvet sözleşmesini tek taraflı feshetti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 18:23
Steve Beleck, Balıkesirspor Baltok'tan ayrıldı

Balıkesirspor Kulübü Basın Sözcüsü Kemal Büyükakın, yaptığı açıklamada, Beleck'in, alacaklarına karşılık sözleşmesini tek taraflı feshettiğini belirterek, bazı oyuncuların da Türkiye Futbol Federasyonuna başvurduğunu kaydetti.

Yasal süreç ve ihtar döneminin sürdüğünü anlatan Büyükakın, "Maddi sıkıntılarımız da yine ayı şekilde sürüyor. Yönetim olarak ekonomik sorunu çözmek için girişimlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Balıkesirspor Baltok'a 2017-2018 sezonu başında Ümraniyespor'dan transfer edilen Steve Beleck, 20 resmi maçta 3 gol kaydetti.

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Steve Beleck, Balıkesirspor Baltok'tan ayrıldı
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