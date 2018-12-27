Alanyaspor, Ozan Tufan'ı açıkladı!

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ı sarı lacivertli kulüpten istediklerini açıkladı.

Hasan Çavuşoğlu, ikinci yarıda daha skorer bir Alanyaspor oluşturabilmek için belirlenen bölgelere transferler yapacaklarını bildirdi.

'OZAN TUFAN İÇİN ALİ KOÇ'TAN TALEBİMİZ OLDU'

Şu anda transferlerde görüştükleri oyuncuların olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Netleşmeden herhangi bir şey söylemek doğru değil. Ortada bir şey yokken bir futbolcunun ismini zikretmek doğru değil. Burada sadece Ozan Tufan ile ilgilendiğimiz doğrudur. Fenerbahçe'de yeni hoca geldi. Kalacak ve gidecekler için karar verecekler. Kendim de bizzat Ali Koç başkandan talebimiz oldu, Sergen Yalçın istediği için. Ama bu konuyla alakalı net bir gelişme yok ve olumlu bir sinyal de yok."