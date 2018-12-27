Fenerbahçe kötü taraftar iyi

Süper Lig'de sezonunun ilk yarısında statlardaki seyirci yüzde 10 yükseldi. Passolig verilerine göre; 17 haftada oynanan 153 maçı 2.1 milyon kişi izledi.
Seyirci ortalaması da 14 bine yaklaştı. Lig tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, buna rağmen seyirci ortalamasını yüzde 20 artırdı. Geçen sezon 29 bin 764 seyirciye oynayan Kanarya, bu sezon sayıyı 35 bin 801'e çıkardı. Trabzon'da yüzde 14'lük yükselişle seyirci sayısı 27 bin 486'ya ulaştı. 34 bin 960 seyirci ortalaması yakalayan G.Saray, Passolig kart liginde zirvedeki yerini korudu.
4.3 milyonu geride bırakan Passolig kart liginde Cimbom 839 bin 292 ile ilk sırada bulunuyor.