Fenerbahçe kötü taraftar iyi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de sezonunun ilk yarısında statlardaki seyirci yüzde 10 yükseldi.Seyirci ortalaması da 14 bine yaklaştı. Lig tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, buna rağmen seyirci ortalamasını yüzde 20 artırdı. Geçen sezon 29 bin 764 seyirciye oynayan Kanarya, bu sezon sayıyı 35 bin 801'e çıkardı.4.3 milyonu geride bırakan Passolig kart liginde Cimbom 839 bin 292 ile ilk sırada bulunuyor.