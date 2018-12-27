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'na 15 milyon euroluk teklif

Bundesliga ekiplerinden RB , 27 yaşındaki futbolcusu Emil Forsberg’in sakatlığının uzaması nedeniyle Milan’da oynayan ’nu transfer etmeyi planlıyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 15:26
Hakan Çalhanoğlu'na 15 milyon euroluk teklif

İtalyan basınında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun RB Leipzig'e transfer olacağı yazıldı. La Gazzetta dello Sport'a göre Milan, Hakan Çalhanoğlu için Alman ekibinden 20 milyon Euro talep ederken, Leipzig'in ise 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı aktarıldı. Öte yandan Alman ekibinin 19 Ocak'ta oynanacak olan Borussia Dortmund maçına kadar Hakan Çalhanoğlu transferine noktayı koymak istediği ifade edildi.

Alman medyası, milli futbolcunun Leipzig'e transferiyle ilgili birçok habere yer verirken, başarılı futbolcunun da Leipzig'deki arkadaşı Kevin Kampl ile buluşacağı iddia edildi.

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Hakan Çalhanoğlu'na 15 milyon euroluk teklif
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