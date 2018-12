Hakemlere bakmaktan aynaya bakamadı!

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen sonrasında alınan başarısız sonuçlardan sonra Fatih Terim, göreve geldi. Terim ile birlikte geçen yılı şampiyon olarak kapatma başarısı gösterdiler.Kulübün içinde bulunduğu mali durum yüzünden Gomis'in yerine transfer gerçekleştirilemedi.ve gelen sakatlıklar puan kayıplarını getiren en büyük etken. İkinci yarıya nasıl bir transfer politikası uygulanır, bunu tahmin etmemiz mümkün değil ama özellikle önde gol noktalarında bir oyuncuya gereksinimi olduğu gerçeğini kimse göz ardı etmemeli."Madem Gomis'i gönderiyorsunuz, en az birsantrfor almalısınız" derken Fatih Terim haklıydı… Amaalınmadı. Üstelik muhasebedeki birinin FFP kriterleriaçısından yanlış hesap yaptığını belirtip "Santrforapara yetişmedi" deyiverdiler.İkincibüyük hata ise topyekun G.Saray-F.Bahçe maçı sonrasıyaşandı. 2-0'dan 2-2'ye gelen maçtan sonra bütünfaturayı hakeme, MHK'ye ve TFF'ye kesmeye kalktılar.Maçsonrası yaşananlar, manasız demeçler,G.Saray'a büyük zararlarverdi. Gelelim ŞampiyonlarLigi'ne… Çok ama çokbasit bir grup. Portodışında G.Saray'dandaha iyi bir takımyoktu. Schalke adıkalmış ama oynadığıfutbola baktığımızdada sıradanbir takımkenG.Saray bu gruptançıkamadı. EğerLokomotiv Moskovadeğil de birinci gruptanbaşka bir takım gelseydiG.Saray bu grupta sıfır bile çekip elenebilirdi.İkinci yarı ne olur, bunukestirmek güç...İki olayın arkasına saklandılar;Gomis'in gidişi, derbi cezaları. HalbukiFatih hoca da yönetim de orada şikayet etmekiçin değil, çözüm bulmak için varlar. TakımLokomotiv'e üç, Alanya'ya altı attı; ondansonra "Santrfora ihtiyacımız var" açıklamasınıyaptılar. Santrfor yokluğu golsüzlüğü açıklayabilirama 2-0 öndeyken berabere bitenveya 3-0, 4-0'lık yenilgilerin nedeni olmamalıydı.Ancak sorunubu transferler çözmeyecek. Fatih hocanınbiraz geriye çekilipbakması,oyun bütünlüğü konusunda bazı radikal değişiklikleregitmesi, daha dirençliGalatasaray eksik ve cezalı futbolcularına rağmen fena bir ilk yarı geçirmedi. Gomis olsaydı ilk yarının lideri olurdu. Federasyon ve hakemlerle daha az uğraşsaydı başarısı da artardı. Fakat sürekli gelirim ve arka arkaya yapılan açıklamalar alt üst etti yönetimi de teknik kadroyu da. İkinci yarının şampiyonluk için en iddialı ekibi Galatasaray yine de. Bir golcü alırlarsa tıkır tıkır işler her şey. Yalnız Başkan ile Fatih Terim arasında da sağlıklı bir iletişim şart! Ben açıkçası sağlıklı bir ilişki görmüyorumG.Saray geçen sezon şampiyon olurken evinde 17'de 16 yapmıştı. Türk Telekom'daki puan kayıplarına bakınca G.Saray'ın 29 puanda kalması başarı olarak kabul edilemez. Üstelik evindeki puan kayıplarında önde götürdüğü maçlarda skoru maalesef kadro yetersizliği nedeniyle koruyamadı. Terim'in 10 maç ceza alması, G.Saray'ı olumsuz etkiledi. Çünkü Terim kulübede olduğunda futbolcular daha fazla sorumluluk alıp daha ciddi oynuyorlar hatta bir gözleri kulübede hareket ediyorlar. Terim dışında Jailson'un attığı tokat G.Saray'a deprem olarak döndü. Ceza alan oyuncular ile sakatlık yaşayanlar kadro oluşması konusunda Terim'i de zora soktu. Eğer G.Saray, Emre Akbaba'yı kaybetmeseydi ve uzun süreli ceza alan oyuncular oynasaydı toplanan puan daha yüksek olurdu. İlk yarıda G.Saray, Gomis gibi bir golcünün eksikliğini iliklerine kadar hissetti. Her maçta farklı savunma oyuncuları görev yaptı. Oyunu geriden kurabilecek iyi bir stoper, ceza alanı içinde gol vuruşu güçlü bir santrfor G.Saray'ı şampiyon yapar.Fatih Terim, "Hayalim Şampiyonlar Ligi'ni almak" dediğinde bir lider olarak doğru bir duruş sergilemişti. Bazen liderin gösterdiği büyük hedefler, hem camiayı hem de kamuoyunu motive etmesi ve o hedefe yöneltmesi açısından kıymetlidir. Ancak ilk yarı itibariyle Galatasaray'a 3 kulvarda mücadele ağır geldi. Şampiyonlar Ligi'nde herkesin çıkma konusunda hemfikir olduğu bir grubun dışında kalmak ne Fatih Terim'in vizyonuna ne de G.Saray'ın kalitesine yakışmadı. Bunda hiç kuşkusuz FFP kriterleri ve bu noktada golcü eksikliğinin etkisi büyük. Ancak Galatasaray'ın başarısızlığının nedenini sadece bir golcü ile açıklamak sorunların üstünü örtmek olur. Galatasaray ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyorsa golcüden önce ilk yarıda yaşanan adale sakatlıklarının cevabını bulmak zorunda. İyi bir golcü ve iyi bir stoper transferi Galatasaray'ı her kulvarda yarışın içinde tutar.Galatasaray'ı birçok kimse eleştirse de bana göre iyi bir kadrosu var. Tabii ki santrfor sıkıntısı yaşanıyor.Üstelik de alternatifi yok. Ama kamuoyunda sadece G.Saray'ın santrfor problemi konuşuldu. Ben buna karşı bir yorum getirdim.Bu isimlerden birçoğu Eren'den daha kaliteli santrforlar. Ama hepsi fiziki düşüşle o kadar olumsuz performans sergilediler ki Eren, bunlara göre takımına daha fazla katkı sağladı. G.Saray lige de iyi başladı.Başta Terim olmak üzere alınan cezalar yeni bir olumsuzluk getirdi. Ama ligin ikinci yarısında ben ilk yarıya oranla G.Saray'ın çok daha başarılı olacağı görüşündeyim.Şampiyonlar Ligi'nde alacağı iki galibiyetin bonusu kadar paraya 29 gol atmış Gomis'i satıp yerine golcü almayan, liderin 6 puan gerisinde kalan son şampiyonsanız ortada bir başarı yoktur ama Terim'li yılların en kötü serisinin olduğu sezonda Galatasaray şampiyonluk için hâlâ iddialı.