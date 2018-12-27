Hakemlere bakmaktan aynaya bakamadı!

Galatasaray için ilk yarı nasıl geçti? Taraftarların beklediği transferler yapılabilir mi? Aslan'ın şampiyonluk şansı nedir? İSKENDER GÜNEN:
Geçen yıl sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen sonrasında alınan başarısız sonuçlardan sonra Fatih Terim, göreve geldi. Terim ile birlikte geçen yılı şampiyon olarak kapatma başarısı gösterdiler. Geçen yılı düşünerek daha farklı bir transfer politikası uygulanması gerekirdi.
Kulübün içinde bulunduğu mali durum yüzünden Gomis'in yerine transfer gerçekleştirilemedi. Emre Akbaba'nın sakatlığının ardından F.Bahçe maçı sonrasında takımın önemli isimlerinin cezalı duruma düşmesi
ve gelen sakatlıklar puan kayıplarını getiren en büyük etken. İkinci yarıya nasıl bir transfer politikası uygulanır, bunu tahmin etmemiz mümkün değil ama özellikle önde gol noktalarında bir oyuncuya gereksinimi olduğu gerçeğini kimse göz ardı etmemeli. YAŞANANLAR TAM BİR KOMEDİ AHMET ÇAKAR: G.Saray yönetimi ve Terim, algı yönetimiyle taraftarı yanılttı. İlk hata yönetimin.
"Madem Gomis'i gönderiyorsunuz, en az bir
santrfor almalısınız" derken Fatih Terim haklıydı… Ama
alınmadı. Üstelik muhasebedeki birinin FFP kriterleri
açısından yanlış hesap yaptığını belirtip "Santrfora
para yetişmedi" deyiverdiler. Tam bir komedi.
İkinci
büyük hata ise topyekun G.Saray-F.Bahçe maçı sonrası
yaşandı. 2-0'dan 2-2'ye gelen maçtan sonra bütün
faturayı hakeme, MHK'ye ve TFF'ye kesmeye kalktılar. Bunun da bayraktarlığını Fatih Terim yaptı.
Maç
sonrası yaşananlar, manasız demeçler,
G.Saray'a büyük zararlar
verdi. Gelelim Şampiyonlar
Ligi'ne… Çok ama çok
basit bir grup. Porto
dışında G.Saray'dan
daha iyi bir takım
yoktu. Schalke adı
kalmış ama oynadığı
futbola baktığımızda
da sıradan
bir takımken
G.Saray bu gruptan
çıkamadı. Eğer
Lokomotiv Moskova
değil de birinci gruptan
başka bir takım gelseydi
G.Saray bu grupta sıfır bile çekip elenebilirdi. Sezonun ilk yarısı G.Saray için iyi değildi. Baş sorumlu da yönetim ve Terim'dir.
İkinci yarı ne olur, bunu
kestirmek güç... GÜRCAN BİLGİÇ:
İki olayın arkasına saklandılar;
Gomis'in gidişi, derbi cezaları. Halbuki
Fatih hoca da yönetim de orada şikayet etmek
için değil, çözüm bulmak için varlar. Takım
Lokomotiv'e üç, Alanya'ya altı attı; ondan
sonra "Santrfora ihtiyacımız var" açıklamasını
yaptılar. Santrfor yokluğu golsüzlüğü açıklayabilir
ama 2-0 öndeyken berabere biten
veya 3-0, 4-0'lık yenilgilerin nedeni olmamalıydı. Bir de üstüne arka arkaya adale sakatlıkları eklendi. Elbette en az iki santrfora ihtiyaçları var.
Ancak sorunu
bu transferler çözmeyecek. Fatih hocanın
biraz geriye çekilip geniş açıdan
bakması,
oyun bütünlüğü konusunda bazı radikal değişikliklere
gitmesi, daha dirençli bir orta sahayı tercih etmesi gerekiyor sanki. MURAT ÖZBOSTAN:
Galatasaray eksik ve cezalı futbolcularına rağmen fena bir ilk yarı geçirmedi. Gomis olsaydı ilk yarının lideri olurdu. Federasyon ve hakemlerle daha az uğraşsaydı başarısı da artardı. Fakat sürekli gelirim ve arka arkaya yapılan açıklamalar alt üst etti yönetimi de teknik kadroyu da. İkinci yarının şampiyonluk için en iddialı ekibi Galatasaray yine de. Bir golcü alırlarsa tıkır tıkır işler her şey. Yalnız Başkan ile Fatih Terim arasında da sağlıklı bir iletişim şart! Ben açıkçası sağlıklı bir ilişki görmüyorum BİR GOLCÜ ŞAMPİYON YAPAR LEVET TÜZEMEN:
G.Saray geçen sezon şampiyon olurken evinde 17'de 16 yapmıştı. Türk Telekom'daki puan kayıplarına bakınca G.Saray'ın 29 puanda kalması başarı olarak kabul edilemez. Üstelik evindeki puan kayıplarında önde götürdüğü maçlarda skoru maalesef kadro yetersizliği nedeniyle koruyamadı. Terim'in 10 maç ceza alması, G.Saray'ı olumsuz etkiledi. Çünkü Terim kulübede olduğunda futbolcular daha fazla sorumluluk alıp daha ciddi oynuyorlar hatta bir gözleri kulübede hareket ediyorlar. Terim dışında Jailson'un attığı tokat G.Saray'a deprem olarak döndü. Ceza alan oyuncular ile sakatlık yaşayanlar kadro oluşması konusunda Terim'i de zora soktu. Eğer G.Saray, Emre Akbaba'yı kaybetmeseydi ve uzun süreli ceza alan oyuncular oynasaydı toplanan puan daha yüksek olurdu. İlk yarıda G.Saray, Gomis gibi bir golcünün eksikliğini iliklerine kadar hissetti. Her maçta farklı savunma oyuncuları görev yaptı. Oyunu geriden kurabilecek iyi bir stoper, ceza alanı içinde gol vuruşu güçlü bir santrfor G.Saray'ı şampiyon yapar. FATİH DOĞAN:
Fatih Terim, "Hayalim Şampiyonlar Ligi'ni almak" dediğinde bir lider olarak doğru bir duruş sergilemişti. Bazen liderin gösterdiği büyük hedefler, hem camiayı hem de kamuoyunu motive etmesi ve o hedefe yöneltmesi açısından kıymetlidir. Ancak ilk yarı itibariyle Galatasaray'a 3 kulvarda mücadele ağır geldi. Şampiyonlar Ligi'nde herkesin çıkma konusunda hemfikir olduğu bir grubun dışında kalmak ne Fatih Terim'in vizyonuna ne de G.Saray'ın kalitesine yakışmadı. Bunda hiç kuşkusuz FFP kriterleri ve bu noktada golcü eksikliğinin etkisi büyük. Ancak Galatasaray'ın başarısızlığının nedenini sadece bir golcü ile açıklamak sorunların üstünü örtmek olur. Galatasaray ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyorsa golcüden önce ilk yarıda yaşanan adale sakatlıklarının cevabını bulmak zorunda. İyi bir golcü ve iyi bir stoper transferi Galatasaray'ı her kulvarda yarışın içinde tutar. F.BAHÇE DERBİSİ AYARLARI BOZDU! ÖMER ÜRÜNDÜL:
Galatasaray'ı birçok kimse eleştirse de bana göre iyi bir kadrosu var. Tabii ki santrfor sıkıntısı yaşanıyor. Eren vasat bir performans sergiledi.
Üstelik de alternatifi yok. Ama kamuoyunda sadece G.Saray'ın santrfor problemi konuşuldu. Ben buna karşı bir yorum getirdim. F.Bahçe'de Slimani, Soldado, Frey; Beşiktaş'ta Vagner Love, Mustafa Pektemek, Güven; Başakşenir'de Adebayor ve Bajic …
Bu isimlerden birçoğu Eren'den daha kaliteli santrforlar. Ama hepsi fiziki düşüşle o kadar olumsuz performans sergilediler ki Eren, bunlara göre takımına daha fazla katkı sağladı. G.Saray lige de iyi başladı. Bence balansı bozan F.Bahçe derbisi oldu. 2-0'dan 2-2'ye gelmesi, gereksiz bir strese yol açtı.
Başta Terim olmak üzere alınan cezalar yeni bir olumsuzluk getirdi. Ama ligin ikinci yarısında ben ilk yarıya oranla G.Saray'ın çok daha başarılı olacağı görüşündeyim. BÜLENT TİMURLENK:
Şampiyonlar Ligi'nde alacağı iki galibiyetin bonusu kadar paraya 29 gol atmış Gomis'i satıp yerine golcü almayan, liderin 6 puan gerisinde kalan son şampiyonsanız ortada bir başarı yoktur ama Terim'li yılların en kötü serisinin olduğu sezonda Galatasaray şampiyonluk için hâlâ iddialı. Geçen sezon olduğu gibi ligin ikinci yarısında Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir ile evinde oynayacak olan G.Saray maç kazandıran bir santrfor alırsa ilk yarının kötü hatıralarını siler.