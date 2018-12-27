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, Brezilyalı oyuncu 'nun transferi konusunda Demir Grup ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 20:16 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 20:23
Medipol Başakşehir, Robinho ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun iddialı takımlarından Medipol Başakşehir, Brezilyalı oyuncu Robinho'nun transferi için Demir Grup Sivasspor'la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)'nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun." denildi.

Demir Grup Sivasspor'un 2018 Ocak'ında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Robinho, kırmızı beyazlı formayla çıktığı 30 resmi maçta 12 gol atıp 5 de asist yaptı.

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Medipol Başakşehir, Robinho ile anlaştı
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