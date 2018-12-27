Oğuzhan ait olduğu yere gelsin

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor taraftarları Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için takasta kullanmak istediği ve küçükken Trabzonspor'u tuttuğunu belirten Oğuzhan Özyakup'a kapıları açtı bile. Oyuncuya sosyal medya üzerinden mesajlar atan Trabzonspor taraftarları, "Yuvana gel, ait olduğun yer burası" çağrısını yapıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise şu an için herhangi bir takas görüşmesinde bulunmadıklarını, gelecek tekliflere ise açık olduklarını belirtti.Transfer halinde Sosa ile tekrar buluşacak olan Oğuzhan, Beşiktaş'ta Arjantinli ile 53 maça çıkarken, 11 gol atıp, 8 asist yaptı. Sosa ise 10 gol ve 15 asist üretti.