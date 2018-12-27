Önce kazan sonra harca

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in ilk yarısını her türlü olumsuz şarta rağmen 29 puanla tamamlayan Galatasaray, ligin ikinci yarısı için kolları sıvadı. Devre arasında bir stoper+iki forvet takviyesi planlayan sarı-kırmızılılar gözünü Çin'e çevirdi.Maicon'un satışından gelecek para ile stoper alacak Galatasaray'da transfer stratejisi de belli oldu. Fatih Terim hem Ocak hem de Temmuz ayında kadrosunu imkanlar dahilinde değiştirmeyi ve gençleştirmeyi düşünüyor. Mariano, Rodrigues ve Belhanda için gelecek tekliflere kapısı açık olan sarı-kırmızılılar, oyuncu sattıkça kadrosuna takviye yapacak.Demba Ba, Çin'in Shanghai Shenhua takımında 17 maçta 6 gol ve iki asistlik bir performans sergiledi. 33 yaşındaki futbolcu Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Göztepe formaları giymişti.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün 1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin davetine katıldı. Yemek öncesi doğum günü de kutlanan Cengiz, "Taraftar 'forvet forvet' diyor. Artık rüyama giriyor. Çok haklılar" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Galatasaray'da herhangi bir hata, bir yanlış, bir eksik varsa, sorumlusu biziz. Bir hata, başarısızlık; ne teknik heyetin ne de taraftarındır. Tümüyle yönetimindir. Onları temsilen de bana aittir. İnşallah bunları düzelteceğiz. Roma bir günde kurulmadı. Henüz ilk yılımızı doldurmadık. Üçüncü aydan beri ayrılmamızı isteyenler var. Onlara da saygı duyuyoruz ama biraz izin versinler çalışalım."