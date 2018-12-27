Fikret Orman&Şenol Güneş’in kredileri tarih oldu!

BUGÜN NELER OLDU

Orman, "Güneş ile devam" dedi. Bence doğru yerden bakıyor. Teknik adamının yaptıklarında bir problem olmadığına karar verdi. Güneş işini yapıyor, sahadakiler bu ritme uymuyorsa hocanın arkasında durmak, peşinden takım ciddiyetini getirir. Eğer bol sıfırlı rakamlar verdiğiniz oyuncular, artık sorunları çözemiyorsa değişime gitmek en doğrusu.Ayrıca Beşiktaş'ın yaş ortalamasını düşürmesi gerekiyor.Orman'ın, "Ağızları değil, ayakları konuşsun" çıkışı bundandır. Güneş'in geniş açıya ihtiyacı var. Pepe-Tosic ikilisini kaybetti ve kolay gol yiyen bir takım oldu.Avrupa'da herhangi bir Türk takımının rahatlıkla çıkabileceği bir gruptan komik bir şekilde elendiler. Beşiktaş'ın çok ciddi kadro hataları oldu. Bir türlü istenilen golcü bulunamadı. Ayrıca Talisca yerine alınan Ljajic de bir-iki maç dışında bekleneni veremedi. Ama işin en kötü tarafı Orman'ın açıklamaları. "5-6 oyuncu ile yolları ayıracağız" diyor.Orman ve Güneş'in kredileri, geçmiş iki yıldaki başarılar geride kaldı. Ama onlar da çok çabuk unutuluverir. Görünen o ki Güneş sezon sonuna kadar devam edecek.Ha Güneş kalsa takımı toparlar mı, o da kolay değil. Bence yönetim de Güneş de zamana oynayıp ligin sonunu bekliyorlar.Beşiktaş'ın başarısızlığının çeşitli nedenleri var. İlk olarak takımda fiziki düşüş var.Quaresma ve Babel de aynı şekilde. Alanya'da fırtına gibi olan Vagner Love ise İstanbul'a geldikten sonra emekliye döndü. İşte bu yüzden Beşiktaş akıcı ve etkili futbolundan uzaklaştı. Alınacak tedbirlerle Beşiktaş'ın ikinci yarıda daha iyi olacağını düşünüyorum ama yine de eski seviyesine ulaşamaz.Negredo'nun satışı, Atiba'nın geciken sözleşmesi, Pepe'nin küsmesi, Adriano'nun düşüşü, Tolgay'ın kadro dışı kalması, Oğuzhan'ın baskıyı kaldıramaması, Babel'in sosyal medya krizi Beşiktaş'ın kimyasını bozdu.Bu kadro ve kulüp iyi yönetildiğinde Beşiktaş'ın neler yaptığını geride kalan 3 sezonda gördük. Cevap basit,Güneş ayrılmaz, Beşiktaş'a santrfor ve stoper lazım.İki yıl üst üste gelen şampiyonluklardan sonra transferde çok büyük yanlışların olduğu bir takım. Kulübün mali durumu herkesçe bilinen bir gerçek.Oyuncuların konsantrasyonlarının azalması ve alınan oyuncuların istikrarlı bir yapıyla takıma katkı yapmak yerine düşük form düzeyleri, bugün gelinen noktanın bir nedeni. 2 yıl Şampiyonlar Ligi'ne giren bir takım, daha fazla katkı yapacak transferler gerçekleştirebilse herhalde bugün gelinen noktadan daha farklı olurdu. En büyük sorun, takım olma bilinci bir kenara bırakılmış.İkinci yarı için Orman, 5-6 oyuncunun daha takımdan ayrılacağını ve yerlerine transferler yapılacağını söyledi. Bana göre bugün yapılması gerekli olan sezon başlamadan yapılabilirdi.Beşiktaş'ın neden bu hale geldiğini zaten Başkan Orman açıkladı: "Bazı futbolcuların misyonu doldu. Eski ruh yok." Şenol Güneş eski Şenol Güneş değil. Oyuncular mutsuz. Ciddi motivasyon kaybı var. İlk yarıda bu net bir şekilde görüldü. Ruhu kaybolmuş kim varsa gidebilir. Buna hoca da dahil yönetim de.Yönetim hocayla devam edeceğini açıkladı. Beşiktaş'ta işlerin yoluna girmesi için tam bir motivasyon lazım. 1- Güneş Milli Takım'ı kafasından çıkaracak ya da bir seçim yapıp ayyıldızın hocası olacak. 2- Oyunculardaki bıkkınlık hali ortadan kalkmalı. 3- Yönetim iyi takviye yapmalı. Oyunculara birikmiş borçları ve primleri ödemeli.. Daha kaçan bir şey yok.Önce Cenk Tosun'u ardından Talisca'yı kaybeden Beşiktaş, kadro kalitesi olarak ciddi bir zafiyet yaşadı.Yönetim futbolcuların alacaklarını ödemeyince Beşiktaş takım olarak tüm konsantrasyonunu kaybetti. Ayrıca Devler Ligi'nde büyük başarı elde eden oyuncuları kötü oynadıkları için taraftarların yuhalaması, özgüven kaybına neden oldu. Başkan Orman'ın mali yetersizlikten dolayı pahalı oyuncuları göndermeye çalıştığını biliyorum. Peki ya sözleşmesi devam eden futbolcular gitmeyi kabul etmezse ne olacak? Güneş ile yola devam etmek, akıllı bir davranış olur.ancak sistemi ve yetiştirme becerisi olan Güneş ile gerçekleşir.İki yıl elde edilen şampiyonluklarda, Avrupa başarılarında Şenol Güneş'in ne kadar payı varsa, başarısızlıkta da o kadar payı vardır. Aynı şey yönetim ve futbolcular için de geçerli. Başkan aynı, hoca aynı, futbolcular yüzde 70 aynı ama sonuçlar olumsuz yönde farklı. Bunun sebebi, sürecin iyi yönetilememiş olması. Başkan Orman bir konuda haklı, 'bazı oyuncuların sözleşmeleri, bazılarının da paraları sorun ederek motivasyon kaybı yaşaması' yapılan en doğru tespit. Tabii oyuncuların motivasyonları erozyona uğrarken bunda yönetimin ve teknik kadronun sorumluluklarını unutmamak gerekir.