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Ronaldo'dan futbolda ırkçılığa tepki

'nın takımında forma giyen Portekizli futbolcu , futbolda ırkçılığa "hayır" dedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 17:26
Ronaldo'dan futbolda ırkçılığa tepki

Napoli'de forma giyen Senegal asıllı futbolcu Kalidou Koulibaly'ye yönelik İnterli taraftarların ırkçı tezahüratlarıyla başlayan İtalyan futbolundaki ırkçılık olaylarına Ronaldo da tepkisini gösterdi. Ronaldo, instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada ve futbolda her zaman saygı ve terbiye gerekiyor. Her türlü ayrımcılığa, saldırıya ve ırkçılığa hayır." ifadelerini kullandı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan İnter-Napoli maçında, Napoli'de forma giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu Kalidou Koulibaly'i hedef alan ırkçı tezahüratlar ülkede futbolda ırkçılık tartışmalarını başlatmıştı.

İtalyan basını ve futbol otoriteleri de Koulibaly'e yönelik ırkçı tezahüratları eleştirdi.

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Ronaldo'dan futbolda ırkçılığa tepki
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